ХК «Сибирь» обыграл ЦСКА в канун Хеллоуина

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Новосибирская команда вышла на матч в резервном комплекте формы; тёмно-синий цвет принёс успех в противостоянии с лидером КХЛ.

В ЛДС «Сибирь» завершился матч между командами «Сибирь» (Новосибирск) и ЦСКА (Москва). Перед матчем стадион погрузился в атмосферу Хеллоуина, однако главным в этот вечер всё-таки было противостояние на площадке.

Хозяева вышли на лёд в непривычной форме – сегодня клуб решил задействовать третий резервный комплект. А вот вратаря тренеры менять не стали. Место в воротах «Сибири» занял финн Харри Сятери, не пропускавший в двух предыдущих матчах.

Новосибирцы традиционно активно начали матч, много бросали по воротам соперника, но добиться заметного преимущества не смогли. В середине первого периода ситуация на льду позволяла рассчитывать на успех – у ЦСКА были один за другим удалены два игрока, некоторое время хозяева играли впятером против троих соперников, но реализовать преимущество, как и в предыдущем матче, не смогли. А вот ЦСКА свой шанс не упустил. На последней минуте периода они реализовали численное преимущество и открыли счёт. Шайбу забросил Линден Вей. Однако цифры 1-0 горели на табло недолго. Уже в следующей атаке Юусо Пуустинен забил ответный гол и на перерыв команды ушли при счёте 1-1.

В середине второго периода Владимир Первушин вывел «Сибирь» вперед. По ходу этого отрезка хозяева гораздо чаще бросали по воротам, но укрепить преимущество не смогли. После 40 минут игры счёт не изменился – 2-1.

Весь третий период ЦСКА пытался сравнять счёт. За минуту до конца основного времени москвичи сняли вратаря, но финальный штурм успеха им не принёс. Итог матча – 2-1.

Эта победа стала для «Сибири» шестой подряд и позволила, как минимум на некоторое время, обогнать по очкам омский «Авангард» в таблице Восточной конференции.

Следующий матч новосибирцы проведут 3 ноября. В Магнитогорске их будет принимать местный «Металлург», который попытается взять реванш за недавнее поражение.

Затем в чемпионате наступит перерыв на матчи сборной России в Евротуре, после которого выездная серия продолжится. В домашний ледовый дворец команда вернётся только 20 ноября.

Напомним, 29 октября ХК «Сибирь» разгромил «Автомобилист» из Екатеринбурга и продлил победную серию до пяти матчей.