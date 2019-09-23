Из Новосибирской области уехали почти пять тысяч врачей

Лента новостейПредложить новость
Новосибирский парламентарий принял участие в обсуждении нового КоАПа
«Стрелял в затылок»: задержан вооружённый хулиган с остановки в Дзержинском районе
Воры из мобильников: как телефонные мошенники разводят новосибирцев на деньги
Депутаты отказались возвращать второй тур на выборах мэра Новосибирска
Новосибирцы ищут сокровища — спрос на металлоискатели вырос на 100 процентов
«Плётки за полмиллиона»: самый масштабный праздник нечисти пройдёт в Новосибирске
Автомобилист сбил велосипедиста и бросил его умирать под Новосибирском
Дорожники с квадрокоптера сняли ремонт участка «Новосибирск — Ярково»
Налоговая задолженность в Новосибирской области превысила 27 миллиардов рублей
Задержан третий подозреваемый в вымогательстве денег у торговцев на Хилокском рынке
Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями
Из Новосибирской области уехали почти пять тысяч врачейРубрика: общество
31.10.2019 14:55
Фото Pixabay
Минздрав РФ сообщил о сокращении числа врачей в 54 регионах; специалисты связывают кадровые проблемы с низкой зарплатой.
Число врачей в Новосибирской области уменьшилось с 11 тысяч до 4,6 тысяч по состоянию на конец 2018 года. Об этом сообщает РБК со ссылкой на справку из Министерства здравоохранения России.
Как рассказала изданию глава ведомства Вероника Скворцова, отток специалистов из регионов связан с низкой зарплатой и плохими социальными условиями.
«Нужно понимать, что в каждом субъекте своя специфика, и нужно анализировать каждый регион в отдельности, так как проблемы оттока врачей из субъектов, от которых сравнительно недалеко добираться до Москвы, будут иными, нежели в отдалённых территориях с низкой плотностью населения. На миграцию разных специалистов внутри страны влияют самые разные причины, в том числе и социальные», — прокомментировала министр.
В Министерстве здравоохранения Новосибирской области не смогли оперативно прокомментировать Сиб.фм информацию о сокращении числа врачей в регионе, попросив направить официальный запрос.
В список субъектов с негативной динамикой численности медиков попали 54 региона. Новосибирск занимает второе место по оттоку врачей после Бурятии. Там врачей стало меньше на 59% — с 3,6 тысяч до 1,5 тысяч. В пятёрку регионов, лидирующих по сокращению числа врачей, попали также Кемеровская, Томская области и Якутия.
Напомним, 29 октября президент Владимир Путин наградил новосибирских врачей.
Эмиль Фукс
Комментарии
Лента новостей
Новосибирский парламентарий принял участие в обсуждении нового КоАПа
«Стрелял в затылок»: задержан вооружённый хулиган с остановки в Дзержинском районе
Воры из мобильников: как телефонные мошенники разводят новосибирцев на деньги
Депутаты отказались возвращать второй тур на выборах мэра Новосибирска
Новосибирцы ищут сокровища — спрос на металлоискатели вырос на 100 процентов
«Плётки за полмиллиона»: самый масштабный праздник нечисти пройдёт в Новосибирске
Автомобилист сбил велосипедиста и бросил его умирать под Новосибирском
Дорожники с квадрокоптера сняли ремонт участка «Новосибирск — Ярково»
Налоговая задолженность в Новосибирской области превысила 27 миллиардов рублей
Задержан третий подозреваемый в вымогательстве денег у торговцев на Хилокском рынке
Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями
Статьи по теме
Стратегия не прошла
У законодателей есть вопросы к плану развития Новосиби...
«Олды тут» – как наши мамы и бабушки покоряют интернет
Как перевести наших старших родственников через дорогу между п...
Новости по теме
Популярное