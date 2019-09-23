Из Новосибирской области уехали почти пять тысяч врачей

Фото Pixabay

Минздрав РФ сообщил о сокращении числа врачей в 54 регионах; специалисты связывают кадровые проблемы с низкой зарплатой.

Число врачей в Новосибирской области уменьшилось с 11 тысяч до 4,6 тысяч по состоянию на конец 2018 года. Об этом сообщает РБК со ссылкой на справку из Министерства здравоохранения России.

Как рассказала изданию глава ведомства Вероника Скворцова, отток специалистов из регионов связан с низкой зарплатой и плохими социальными условиями.

«Нужно понимать, что в каждом субъекте своя специфика, и нужно анализировать каждый регион в отдельности, так как проблемы оттока врачей из субъектов, от которых сравнительно недалеко добираться до Москвы, будут иными, нежели в отдалённых территориях с низкой плотностью населения. На миграцию разных специалистов внутри страны влияют самые разные причины, в том числе и социальные», — прокомментировала министр.

В Министерстве здравоохранения Новосибирской области не смогли оперативно прокомментировать Сиб.фм информацию о сокращении числа врачей в регионе, попросив направить официальный запрос.

В список субъектов с негативной динамикой численности медиков попали 54 региона. Новосибирск занимает второе место по оттоку врачей после Бурятии. Там врачей стало меньше на 59% — с 3,6 тысяч до 1,5 тысяч. В пятёрку регионов, лидирующих по сокращению числа врачей, попали также Кемеровская, Томская области и Якутия.

Напомним, 29 октября президент Владимир Путин наградил новосибирских врачей.