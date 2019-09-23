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Какие изменения ждут россиян с 1 ноября

Рубрика: общество

31.10.2019 16:00

ФОТО С САЙТА PIXABAY.COM

Последний осенний месяц принесёт россиянам суверенный Рунет, электронные ПТС и штрафы; у мигрантов появится больше шансов получить гражданство России и разделить радость от принятия новых законов.

Суверенный Рунет

С 1 ноября россияне столкнутся с действием закона о суверенном интернете, который был подписан 1 мая 2019 года.

По заверениям разработчиков нововведение призвано сформировать на территории страны дублирующую резервную инфраструктуру, которая обеспечит бесперебойную работу российского интернета в случае внешних угроз. Закон даёт возможность властям контролировать передачу данных за рубеж российскими пользователями, но, как уверяют специалисты, это не скажется на рядовом пользователе.

Координировать работу суверенного интернета будет Роскомнадзор. А в рамках запуска и проверки Рунета планируется проводить отключение российского сегмента от мировой Сети. Отключения, проводимые ранее, не вызвали сбоев доступа к интернету у пользователей.

Дом заложить не получится

С начала ноября микрокредитным финансовым организациям запретят выдавать займы под залог жилья. Под запрет попадают не только дома и квартиры, но и доли  в общем имуществе. Введение запрета связано с участившимися случаями жилищного рейдерства, когда люди лишались единственного жилья из-за долгов. Закон касается только жилой собственности. Получить займ под нежилой фонд будет возможно. Также выдать займ под недвижимость сможет МФО, учредителем которой является Российская Федерация. 

Отдых для водителей — на законодательном уровне

Водители грузовых автомобилей и автомобилей весом более 3,5 тонн с 1 ноября в обязательном порядке должны установить тахограф. Это требование, по мнению инициаторов законопроекта, снизит риск переработок, утомляемости за рулём и, как следствие, ДТП.

Штрафы за отсутствие тахографа теперь будут выписывать не только водителям, но и руководителям организаций автоперевозок.  Водители, в случае отсутствия тахографа, заплатят штраф в размере от 1,5 тыс. до 2 тыс. рублей; должностные лица — от 7 тыс. до 10 тыс; индивидуальные предприниматели — от 15 тыс. до 25 тыс., а  юридические лица — от 20 тыс. до 50 тыс. рублей.

Кроме того, с 1 ноября изменятся правила получения российского гражданства иммигрантами. Вид на жительство или разрешение на временное проживание быстрее смогут получить бывшие граждане СССР или дипломированные специалисты, получившие высшее образование в России. Воспользоваться упрощённой схемой получения гражданства смогут и граждане Украины и лица без гражданства, проживающие на территории Украины, признанные беженцами и получившие временное убежище на территории России. Вид на жительство сразу могут получить рожденные на территории РСФСР, и квалифицированные специалисты работающие в России не менее полугода.

Турагентства отменят религиозные туры

С 1 ноября турагентства перестанут организовывать паломнические туры. Заниматься этим теперь смогут только религиозные организации. Если группа жители страны пожелают группой съездить к святым местам, организовать поездку они также смогут самостоятельно. Поправки в закон приняли в июле 2019 года.

Электронные ПТС

Бумажные ПТС с 1 ноября больше не будут выдавать автовладельцам. Теперь паспорт транспортного средства существует только в электронном виде. Правда, менять бумажные носители нет необходимости, нововведение в первую очередь коснётся новых автомобилей. Напомним, месяц назад сообщалось о том, какие изменения ожидают россиян в октябре. 

 

 

Алёна Коврова

Теги: Новосибирская область Россия рунет законы нововведения

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