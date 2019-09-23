Кому положены льготы на питание в школе и детском саду?

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Дети из социально незащищённых групп имеют право на бесплатное питание в учебных заведениях.

В Федеральном законе «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 N 273-ФЗ чётко прописано, что двухразовое бесплатное питание предусматривается для детей с ограниченными возможностями либо для школьников из числа детей-сирот.

При этом существуют также региональные и местные нормативные акты, где круг лиц, получающих льготы, более широкий.

К примеру, в Новосибирске дети могут получать льготы на питание в школе по следующим основаниям:

1. Если ребёнок из многодетной семьи. Следует уточнить, что многодетной семьёй признается та семья, где есть трое или более несовершеннолетних детей.

2. Если ребёнок потерял одного из родителей и получает пенсию по случаю потери кормильца.

3. Если ребёнок из малоимущей семьи. Таковой признаётся семья, где доход на человека составляет 10 700 рублей или менее.

4. Если у ребёнка имеется инвалидность.

Данное право возможно реализовать как в обеспечении ребёнка завтраком в образовательном учреждении, так и завтраком-обедом. В данном случае, государством не накладывается никаких ограничений.

Следует отметить, что для получения такого права необходимо обратиться в органы социальной защиты и подать необходимые документы (заявление от родителя, свидетельство о рождении или паспорт на ребёнка, справку о составе семьи, справку о статусе малоимущей семьи, справку МСЭ об инвалидности, справку ПФР о выплате пенсии по случаю потери кормильца).

Приблизительно такой же льготный режим предусмотрен для детского сада. Правда, здесь есть некоторые уточнения и добавляются другие категории. Итак, ребёнок в детском саду имеет право на льготное питание, если:

- у ребёнка имеется инвалидность;

- ребёнок является сиротой;

- ребёнок из малоимущей семьи;

- если у ребёнка имеется туберкулёзная интоксикация.

Дети, указанные в списке выше, имеют право на абсолютно бесплатное посещение детского сада.

Существует также иная группа, к которой относятся дети, которые лишь частично освобождены от уплаты, а именно:

1. Дети из многодетных семей.

2. Дети, чьи родители признаны инвалидами.

3. Дети, чьи родители принимали участие в ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС.

4. Дети, у которых хотя бы один из родителей является военнослужащим по контракту.

Льгота для этого списка лиц предусмотрена лишь частичная, а именно 50% оплаты детского сада, который посещает ребёнок, от общей стоимости как содержания ребёнка, так и его питания.

Ещё раз следует отметить, что в каждом регионе Российской Федерации могут быть установлены разные льготные условия. К примеру, льготные условия, установленные в Москве, заметно отличают от тех, которые установлены в Новосибирской области. Поэтому информацию необходимо уточнить в местном отделении социальной защиты.



Кирилл Мальков

адвокат коллегии адвокатов «Форум Сибирь» Автор