"Красный факел" получил семь номинаций на национальной премии

фото с сайта театра "Красный факел"

Театр "Красный факел" получил семь номинаций Национальной премии "Золотая маска"; эксперты отметили спектакль "Дети солнца".

Экспертный совет Национальной премии «Золотая Маска» объявил номинантов сезона 2018-2019 гг. Спектакль театра «Красный факел» «Дети солнца» получил 7 номинаций в категории «Драма».

Специалисты будут оценивать сам спектакль, работу режиссера, женскую и мужскую роли, а также работу художника.

"Кроме того, Тимофей Кулябин и его постановка «Русалка» в Большом театре номинированы на премию в категории «Опера». Поздравляем наших дорогих и любимых номинантов и желаем удачи!", — написал коллектив на своем сайте.

Напомним, 31 октября сообщалось о премьере трагикомедии в новосибирском театре.