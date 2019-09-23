"Красный факел" получил семь номинаций на национальной премии

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"Красный факел" получил семь номинаций на национальной премииРубрика: общество
31.10.2019 18:55
фото с сайта театра "Красный факел"
Театр "Красный факел" получил семь номинаций Национальной премии "Золотая маска"; эксперты отметили спектакль "Дети солнца".
Экспертный совет Национальной премии «Золотая Маска» объявил номинантов сезона 2018-2019 гг. Спектакль театра «Красный факел» «Дети солнца» получил 7 номинаций в категории «Драма».
Специалисты будут оценивать сам спектакль, работу режиссера, женскую и мужскую роли, а также работу художника.
"Кроме того, Тимофей Кулябин и его постановка «Русалка» в Большом театре номинированы на премию в категории «Опера». Поздравляем наших дорогих и любимых номинантов и желаем удачи!", — написал коллектив на своем сайте.
Напомним, 31 октября сообщалось о премьере трагикомедии в новосибирском театре.
Алёна Коврова
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