Красный проспект в Новосибирске оборудовали кнопочными светофорами — дорогу торжественно откроют сегодня

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Завершился третий, окончательный, этап ремонта центральной улицы Новосибирска; сегодня участок торжественно откроют для движения.

Участок Красного проспекта, капитально отремонтированного в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», торжественно откроют сегодня. Мероприятие пройдёт с участием чиновников мэрии. Об этом сообщается на сайте администрации Новосибирска.

Ремонт участка от улицы Максима Горького до Колыванской протяжённостью более одного километра проводил подрядчик ОАО «Новосибирскавтодор».

«Здесь полностью обновлено дорожное покрытие с использованием современного материала ЩМА-20 (отремонтировано 35 тыс. кв. м дорожного полотна), уложено 14 тыс. кв. м плитки, установлены приборы фото- и видеофиксации (на перекрёстках Красного проспекта с ул. Максима Горького и с ул. Советской)», — рассказали в мэрии.

Кроме того, на участке реконструировали существующие светофоры и обустроили новые, кнопочные, для пешеходов. Также заменены четыре остановочных павильона, расположенных на отрезке от ул. Максима Горького до ул. Колыванской.

«Эти меры позволят ликвидировать три места концентрации ДТП: на перекрёстках Красного проспекта с улицами Максима Горького и Советской, а также на Красном проспекте, 14 (1а)», — подчеркнули в администрации.

Напомним, 28 октября Сиб.фм опубликовал рейтинг самых дорогостоящих ремонтов дорог в Новосибирской области.