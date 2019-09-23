Лайфхак дня: что делать с тыквой после Хеллоуина

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Праздник прошёл, а тыква осталась? Самые быстрые и простые рецепты из рыжей красотки вы найдёте на Сиб.фм.

Тыквенная запеканка (время приготовления — 20 минут)

Что вам понадобится: две столовые ложки сахара, две столовые ложки манки, по 230 грамм творога и тыквы, яйцо, четыре столовых ложки сметаны, щепотка разрыхлителя теста.

Что делать: яйцо взбить с сахаром и добавить манку. В массу добавляются тёртая тыква и размятый творог. Следом отправляются разрыхлитель и сметана. Хорошо перемешанные ингредиенты выкладываются в форму, смазанную маслом. Всё это идёт прямиком в духовку на 15 минут.

Пирог из тыквы (время приготовления — 70 минут)

Что вам понадобится: 620 грамм тыквы, кисло-сладкое яблоко, две чайные ложки разрыхлителя теста, щепоть корицы, 320 грамм сахара, 560 грамм пшеничной муки, пачка сливочного масла, шесть яиц.

Что делать: масло смешивается с яйцами и сахаром. Тыква и яблоко натираются на средней тёрке, добавляются в смесь из первого шага. Поочередно в тесто добавляются остальные компоненты. Мука с разрыхлителем предварительно просеиваются. Масса выливается в форму, застеленную пергаментом. Всё это отправляется в духовку на час.

Тыквенный суп-пюре (время приготовления — 30 минут)

Что вам понадобится: полкилограмма тыквенной мякоти без семян, половина литра куриного бульона, щепоть карри, поваренная соль, кусочек сливочного масла, луковица.

Что делать: ломтики лука жарятся на сливочном масле до румяности. Далее к ним отправляются небольшие кусочки тыквы и щепотка карри. Масса жарится ещё пару минут и перекладывается в кастрюлю. В ёмкость выливается бульон, засыпается соль. Варится суп примерно 17–20 минут, после чего взбивается в блендере.

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