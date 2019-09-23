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Можно ли не пустить в дом энергетиков, газовиков и работников Горводоканала, пришедших для проверки счётчиков?

Рубрика: общество

01.11.2019 11:23

Коллаж Сиб.фм

Владельцы жилья обязаны не только оплачивать коммунальные услуги, но и должны обеспечивать возможность проверки поданных поставщику данных.

В соответствии с пунктом 34 «Правил предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов» потребитель обязан допускать поставщиков таких услуг для снятия показаний приборов учёта, проверки их состояния, факта их наличия или отсутствия, а также достоверности переданных показаний таких приборов.

Однако это должно происходить в заранее согласованное время и не чаще, чем один раз в 3 месяца. Порядок согласования даты и времени визита ревизоров также регламентирован законодательством.

Поставщик коммунальных услуг направляет потребителю не позднее чем за 14 дней до даты проведения проверки или вручает под роспись письменное извещение о предполагаемых дате (датах) и времени посещения. В этом же уведомлении должны быть разъяснения последствий, если потребитель откажет исполнителю в допуске к приборам учёта.

Если проверить показания счётчика не удалось, составляется соответствующий акт. По истечении трёх расчетных периодов с даты составления такого акта поставщик коммунальных услуг вправе производить расчёт платы за коммунальные услуги, исходя из норматива потребления с учётом количества проживающих в помещении людей.

При этом дополнительно применяется повышающий коэффициент — сумма платежа увеличивается в 1,5 раза. Причём это повышение начинает действовать с того же месяца, когда не удалось провести проверку счётчика.

При отсутствии информации о постоянно и временно проживающих в жилом помещении людях объём коммунальных услуг в таких случаях рассчитывается, исходя из количества собственников такого помещения.

Автор
Константин Зиновьев
управляющий партнер «Юридическая фирма Рябинина, Зиновьев и Крестьянов»
Автор
Константин Зиновьев
управляющий партнер «Юридическая фирма Рябинина, Зиновьев и Крестьянов»
Теги: право закон юрист

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сегодня 09:25 Общество 0 Коммент.

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06.09.2019 Общество 0 Коммент.

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08.08.2019 Общество 0 Коммент.

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