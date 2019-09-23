На травлю в школе жалуются больше половины российских детей

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Почти 60 процентов школьников в России сталкивались с проявлением агрессии со стороны сверстников; чаще всего причинами унижений становится национальность или физические данные.

Каждый второй школьник в России становится объектом травли со стороны одноклассников. При этом в большинстве случаев дети жалуются на психологическое насилие. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные исследования «Михайлов и Партнёры. Аналитика».

Как отмечается в исследовании, поводом для агрессии в отношении школьников чаще всего становится их внешний вид, например одежда (35% случаев), а также национальность (23%) или физические данные (30%).

Две трети опрошенных считают, что в их школах царит дружелюбная атмосфера, при этом более половины отметили, что сталкивались с проявлениями агрессии.

«Более 30% школьников пожаловались на троллинг, угрозы, насмешки со стороны сверстников, 27% — на толчки и побои, 21% опрошенных пожаловался на агрессию в интернете», — сообщает ТАСС.

Опрошенные также признались, что, став свидетелями травли сверстников, стараются разнять дерущихся (48%), снимают видео на телефон (11%), смотрят и обсуждают (18%), не обращают внимания (14%).

Напомним , 17 октября новосибирская десятиклассница свела счёты с жизнью в школьном туалете.