Налоговая задолженность в Новосибирской области превысила 27 миллиардов рублей

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Налоговая задолженность в Новосибирской области превысила 27 миллиардов рублейРубрика: общество
31.10.2019 11:37
ФОТО С САЙТА PIXABAY.COM
Новосибирские налоговики отчитались о работе в 2019 году; в региональный бюджет перечислено более 100 миллиардов рублей.
Более 100 миллиардов рублей перечислено в консолидированный бюджет Новосибирской области в 2019 году, это на 4 с лишним процента больше, чем годом ранее. Такие данные озвучил на пресс-конференции руководитель регионального УФНС Алексей Легостаев.
Также глава областной налоговой службы рассказал, что совокупная задолженность по налогам в 2019 году была снижена на 1,8 млрд рублей (или на 6%). Тогда как по состоянию на 1 октября её размер составляет 27,7 млрд рублей.
Что касается имущественных налогов физических лиц, начисленных за 2018 год, то всего собственникам недвижимого имущества, земельных участков и транспортных средств для уплаты в 2019 году начислено 3,751 млрд рублей — это почти на 10% больше, чем в прошлом.
«62% этой суммы приходится на транспортный налог, 25% — на налог на имущество физических лиц, 13% — на земельный налог», — сказал Легостаев.
Напомним, 23 октября Сиб.фм писал о самых дорогих иномарках, владельцам которых начислен большой транспортный налог.
Мария Машанова
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