Написать диктант на вокзале позвали новосибирцев

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Большой этнографический диктант пройдёт на вокзалах Новосибирска, Омска, Барнаула, Кемерово и Томска; проверить свои знания сибиряки смогут 1 ноября.

Присоединиться к большому этнографическому диктанту предложили новосибирцам 1 ноября. В этот день на железнодорожном вокзале «Новосибирск-Главный» пройдёт международная просветительская акция. Об этом сообщили в пресс-службе Западно-Сибирской железной дороги — филиала ОАО «РЖД».

Как рассказали организаторы, задания диктанта состоят из 30 тестовых вопросов на знание истории, культуры, традиций народов России. При этом 20 вопросов носят типовой характер (задаются во всех субъектах) и 10 — с учётом региональных особенностей.

На выполнение заданий участникам даётся 45 минут.

В Новосибирске диктант желающие могут написать на вокзале «Новосибирск-Главный» по улице Дмитрия Шамшурина, 43. Начало акции — в 11:00.

Правильные ответы на задания будут опубликованы на сайте www.miretno.ru 10 ноября 2019 года, публикация индивидуальных результатов — 12 декабря 2019 года.

Напомним, 31 октября Сиб.фм сообщал о том, что популярный во Франции автор написал текст для «Тотального диктанта».