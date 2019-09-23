«Никто раньше не жаловался»: «солдатские матери» Забайкалья прокомментировали расстрел в воинской части

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«Никто раньше не жаловался»: «солдатские матери» Забайкалья прокомментировали расстрел в воинской частиРубрика: проиcшествия
31.10.2019 11:20
фото vk.com
По мнению экспертов, солдат пошёл на этот шаг из-за конфликта с офицером; до случившегося жалоб из части не поступало.
В региональное отделение комитета солдатских матерей не поступало жалоб на воинскую часть в закрытом посёлке Горный в Забайкальском крае. Об этом сообщает «ТАСС» со ссылкой на представителя правозащитной организации.
«До случившегося жалоб не было. По войсковой части номер 54160 ни один родитель, ни один солдат никогда не жаловался. И мы были в шоке, когда об этом сообщили. Там все тишь-гладь, никто никогда — ни солдаты, которые отслужили, ни контрактники — не жаловался. Я даже говорю: как же так, видя, что не всё благополучно у сына, никто не позвонил, а ведь обычно мамы бьют тревогу», — отметила председатель комитета Валентина Мордова.
Во вторник состоялись похороны одного из погибших. Тела остальных были отправлены семьям на родину.
Напомним, 25 октября в Забайкалье срочник расстрелял солдат.
Никита Минин
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