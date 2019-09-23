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18.07.2019 Общество 0 Коммент.

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Новосибирск: события 1 ноября

Рубрика: общество

01.11.2019 06:02

фото Pixabay.com

Конец рабочей недели будет богатым на события; мы собрали вместе все главные мероприятия дня, чтобы новосибирцы ничего не пропустили.

«Школа, школа двери распахни»

Министр образования региона Сергей Федорчук проконтролирует строительство школы в рабочем посёлке Кольцово. Учреждение рассчитано на 1050 учащихся, общая площадь здания будущей школы — 21 000 квадратных метров. Планируемый ввод в эксплуатацию — декабрь 2019 года.

Мероприятие начнётся в 10:00 по адресу улица Молодежная, 5а.

Впервые в районах Новосибирской области пройдёт «Большой этнографический диктант»

Международная просветительская акция «Большой этнографический диктант» пройдёт в Новосибирской области 1 ноября — в преддверии Дня народного единства. Всего будет организована 21 площадка. Задания диктанта включают 30 вопросов: 20 из них — общие для всех и 10 региональных, уникальных для каждого субъекта Российской Федерации. На написание диктанта участникам даётся 45 минут. Предусмотрена возможность написать диктант в режиме онлайн.

Диктант начнётся в 11:00, регистрация на площадках — с 10:00.

Глаз — алмаз

Здоровье новосибирских школьников обсудит мэр Анатолий Локоть с руководством крупнейшего офтальмологического центра Сибири.

Глава города посетит новосибирский филиал ФГАУ НМИЦ «МНТК Микрохирургия глаза имени академика С. Н. Фёдорова» и обсудит с руководством медицинского учреждения дальнейшее развитие программы дистантного скринингового обследования зрения новосибирских школьников.

Начало в 13:00 по адресу улица Колхидская, 10. 

«Внимание – лучшая награда»

Государственные награды Российской Федерации и награды Новосибирской области выдающимся новосибирцам вручат полномочный представитель Президента РФ в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло, первый заместитель Председателя Правительства региона Владимир Знатков, Председатель Законодательного Собрания Новосибирской области Андрей Шимкив.

Начнётся мероприятие в 14:00 по адресу Красный проспект, 18, 2-й этаж.

«Это не шутки, мы встретились… в автобусе»

Благодаря софинансированию из областного бюджета МУП Колыванского района «Автосервис» приобретено три новых автобуса марки ПАЗ Вектор Next. Ключи водителям автобусов в торжественной обстановке вручат министр транспорта и дорожного хозяйства региона Анатолий Костылевский совместно с заместителем Председателя Законодательного Собрания Новосибирской области Валерием Ильенко.

Начало мероприятия в 14:30 по адресу улица Московская, 48 (посёлок Колывань).

Никита Минин

Теги: афиша события

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вчера 17:02 Общество 0 Коммент.

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вчера 17:00 Общество 0 Коммент.

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вчера 16:20 Хроника 0 Коммент.

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вчера 16:04 Общество 0 Коммент.

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Заказное убийство 11-летней давности раскрыли в Новосибирске

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06.09.2019 Общество 0 Коммент.

В День знаний школьников поздравили «рюмкой водки»

03.09.2019 Общество 0 Коммент.

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21.08.2019 Общество 0 Коммент.

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08.08.2019 Общество 0 Коммент.

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22.07.2019 Общество 0 Коммент.

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22.07.2019 Культура 0 Коммент.

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22.07.2019 Культура 0 Коммент.

В России предложили не считать пиво алкоголем

21.07.2019 Бизнес 0 Коммент.

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19.07.2019 Культура 0 Коммент.

Россиянам показали новые электронные паспорта

18.07.2019 Общество 1 Коммент.

В Госдуме ужесточают правила ввоза пальмового масла

18.07.2019 Политика 0 Коммент.

Водители ответят за смерть пациентов в машине скорой

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

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17.07.2019 Общество 0 Коммент.

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