Новосибирск: события 1 ноября

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Новосибирск: события 1 ноябряРубрика: общество
01.11.2019 06:02
фото Pixabay.com
Конец рабочей недели будет богатым на события; мы собрали вместе все главные мероприятия дня, чтобы новосибирцы ничего не пропустили.
«Школа, школа двери распахни»
Министр образования региона Сергей Федорчук проконтролирует строительство школы в рабочем посёлке Кольцово. Учреждение рассчитано на 1050 учащихся, общая площадь здания будущей школы — 21 000 квадратных метров. Планируемый ввод в эксплуатацию — декабрь 2019 года.
Мероприятие начнётся в 10:00 по адресу улица Молодежная, 5а.
Впервые в районах Новосибирской области пройдёт «Большой этнографический диктант»
Международная просветительская акция «Большой этнографический диктант» пройдёт в Новосибирской области 1 ноября — в преддверии Дня народного единства. Всего будет организована 21 площадка. Задания диктанта включают 30 вопросов: 20 из них — общие для всех и 10 региональных, уникальных для каждого субъекта Российской Федерации. На написание диктанта участникам даётся 45 минут. Предусмотрена возможность написать диктант в режиме онлайн.
Диктант начнётся в 11:00, регистрация на площадках — с 10:00.
Глаз — алмаз
Здоровье новосибирских школьников обсудит мэр Анатолий Локоть с руководством крупнейшего офтальмологического центра Сибири.
Глава города посетит новосибирский филиал ФГАУ НМИЦ «МНТК Микрохирургия глаза имени академика С. Н. Фёдорова» и обсудит с руководством медицинского учреждения дальнейшее развитие программы дистантного скринингового обследования зрения новосибирских школьников.
Начало в 13:00 по адресу улица Колхидская, 10.
«Внимание – лучшая награда»
Государственные награды Российской Федерации и награды Новосибирской области выдающимся новосибирцам вручат полномочный представитель Президента РФ в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло, первый заместитель Председателя Правительства региона Владимир Знатков, Председатель Законодательного Собрания Новосибирской области Андрей Шимкив.
Начнётся мероприятие в 14:00 по адресу Красный проспект, 18, 2-й этаж.
«Это не шутки, мы встретились… в автобусе»
Благодаря софинансированию из областного бюджета МУП Колыванского района «Автосервис» приобретено три новых автобуса марки ПАЗ Вектор Next. Ключи водителям автобусов в торжественной обстановке вручат министр транспорта и дорожного хозяйства региона Анатолий Костылевский совместно с заместителем Председателя Законодательного Собрания Новосибирской области Валерием Ильенко.
Начало мероприятия в 14:30 по адресу улица Московская, 48 (посёлок Колывань).
Никита Минин
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Лента новостей
ДТП с участием фуры заблокировало движение транспорта в Новосибирске
Убийство ребёнка в детском саду взял под личный контроль глава Следкома
"Обалденный рецепт": какие запросы вводили сибиряки делая, заготовки на зиму
В рамках нацпрокета БКД 2.0 отремонтировали Красный проспект в Новосибирске
Дизайнеры и архитекторы со всего мира встретились на форуме в Новосибирске
«Ты не мой сын»: пьяный омич убил своего лже-отца после 10 бутылок водки
Новосибирский парламентарий принял участие в обсуждении нового КоАПа
Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями
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