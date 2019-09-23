Новосибирская область обогнала все регионы Сибири по количеству безработных

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Почти 90 тысяч жителей Новосибирской области числятся безработными; это рекорд среди регионов СФО.

Росстат проанализировал ситуацию на рынке труда в регионах Сибирского федерального округа. Больше всего — 87 с лишним тысяч безработных — насчитали в Новосибирской области. Такие данные опубликованы на сайте регионального подразделения ведомства.

В исследовании отмечается, что цифры приведены на основании показателей третьего квартала 2019 года.

Общая численность рабочей силы в регионе составляет 1424 тысячи человек, 1336 тысяч из которых относятся к категории занятых. Остальные 87,5 тысяч граждан трудоспособного возраста считаются безработными.

«В соответствии с методологией Международной Организации труда, таковыми считаются люди, которые не имели работы или доходного занятия, искали работу, используя любые способы, и были готовы приступить к ней в обследуемую неделю», — уточняется в сообщении.

Что касается других регионов СФО, то самый низкий уровень безработных отмечен в Республике Алтай — 9,8 тысяч человек — и в Республике Хакасия — 15 тысяч человек.

Ситуация, близкая к новосибирской, — в Иркутской области, где насчитали 87 тысяч безработных, и в Кемеровской области — там официально не трудоустроены 67 тысяч жителей.

Напомним, 30 октября Сиб.фм писал о вакансиях с зарплатой больше 100 тысяч рублей в Новосибирске.