Лента новостейПредложить новость
Популярный во Франции автор написал текст для «Тотального диктанта»
Травмы оказались страшнее: избитую хозяином собаку обследовали в Новосибирске
Однорукий спортсмен из Новосибирска бросил вызов Конору Макгрегору
Новосибирская область обогнала все регионы Сибири по количеству безработных
Почти 75% российских путешественников отправятся за границу на ноябрьские праздники
Девочка не смогла спуститься с крыши и вызвала спасателей в Новосибирске
Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями
Новосибирская область обогнала все регионы Сибири по количеству безработныхРубрика: общество
31.10.2019 08:10
ФОТО С САЙТА PIXABAY.COM
Почти 90 тысяч жителей Новосибирской области числятся безработными; это рекорд среди регионов СФО.
Росстат проанализировал ситуацию на рынке труда в регионах Сибирского федерального округа. Больше всего — 87 с лишним тысяч безработных — насчитали в Новосибирской области. Такие данные опубликованы на сайте регионального подразделения ведомства.
В исследовании отмечается, что цифры приведены на основании показателей третьего квартала 2019 года.
Общая численность рабочей силы в регионе составляет 1424 тысячи человек, 1336 тысяч из которых относятся к категории занятых. Остальные 87,5 тысяч граждан трудоспособного возраста считаются безработными.
«В соответствии с методологией Международной Организации труда, таковыми считаются люди, которые не имели работы или доходного занятия, искали работу, используя любые способы, и были готовы приступить к ней в обследуемую неделю», — уточняется в сообщении.
Что касается других регионов СФО, то самый низкий уровень безработных отмечен в Республике Алтай — 9,8 тысяч человек — и в Республике Хакасия — 15 тысяч человек.
Ситуация, близкая к новосибирской, — в Иркутской области, где насчитали 87 тысяч безработных, и в Кемеровской области — там официально не трудоустроены 67 тысяч жителей.
Напомним, 30 октября Сиб.фм писал о вакансиях с зарплатой больше 100 тысяч рублей в Новосибирске.
Мария Машанова
Комментарии
Лента новостей
Популярный во Франции автор написал текст для «Тотального диктанта»
Травмы оказались страшнее: избитую хозяином собаку обследовали в Новосибирске
Однорукий спортсмен из Новосибирска бросил вызов Конору Макгрегору
Новосибирская область обогнала все регионы Сибири по количеству безработных
Почти 75% российских путешественников отправятся за границу на ноябрьские праздники
Девочка не смогла спуститься с крыши и вызвала спасателей в Новосибирске
Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями
Статьи по теме
Стратегия не прошла
У законодателей есть вопросы к плану развития Новосиби...
«Олды тут» – как наши мамы и бабушки покоряют интернет
Как перевести наших старших родственников через дорогу между п...
Новости по теме
Популярное