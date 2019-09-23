Новосибирская область вышла в лидеры по вводу жилья

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Более 1020 тысяч квадратных метров жилья введено в Новосибирской области в 2019 году; это рекорд на фоне остальных субъектов СФО.

Новосибирская область обошла остальные регионы Сибири по объёмам введённого жилья; в субъекте построили вдвое больше, чем в Иркутской области, и втрое — чем в Омской. Такие данные опубликованы на сайте Новосибирскстата.

Всего в Сибирском федеральном округе с начала 2019 года возвели почти 3850 тысяч новых квадратных метров. Лидером по строительству стала Новосибирская область, следом за ней, по убывающей, расположились Красноярский край, Иркутская область, Алтайский край, Кемеровская, Омская и Томская области.

В самом хвосте списка — Республика Алтай, где возвели 60 тысяч квадратных метров.

Напомним, 16 октября Сиб.фм писал, что ввод жилья в Новосибирской области за год вырос более чем на четверть.