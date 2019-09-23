9 баллов
+2
63.77 71.19
Love Radio слушать online Реклама на сиб.фм
Авто Недвижимость Работа

Лента новостей

Предложить новость

«Пропала вся моя пенсия»: инвалид-новосибирец остался без денег из-за «тормозного» банкомата

сегодня 18:21 Общество 0 Коммент.

«Свиноворот свиней»: сотни поросят пострадали в ДТП в Сибири

сегодня 17:18 Хроника 0 Коммент.

В рамках нацпрокета БКД 2.0 отремонтировали Красный проспект в Новосибирске

сегодня 17:02 Общество 0 Коммент.

Дизайнеры и архитекторы со всего мира встретились на форуме в Новосибирске

сегодня 17:00 Общество 0 Коммент.

«Ты не мой сын»: пьяный омич убил своего лже-отца после 10 бутылок водки

сегодня 16:20 Хроника 0 Коммент.

Новосибирский парламентарий принял участие в обсуждении нового КоАПа

сегодня 16:04 Общество 0 Коммент.

Какие изменения ждут россиян с 1 ноября

сегодня 16:00 Общество 0 Коммент.

Заказное убийство 11-летней давности раскрыли в Новосибирске

сегодня 15:43 Хроника 0 Коммент.

Новосибирский торговый форум удивит участников

сегодня 15:42 Бизнес 0 Коммент.

Пострадавший от выстрела в Дзержинском районе скончался в больнице

сегодня 15:21 Хроника 0 Коммент.

«Стрелял в затылок»: задержан вооружённый хулиган с остановки в Дзержинском районе

сегодня 15:16 Хроника 0 Коммент.

Из Новосибирской области уехали почти пять тысяч врачей

сегодня 14:55 Общество 0 Коммент.

Воры из мобильников: как телефонные мошенники разводят новосибирцев на деньги

сегодня 14:55 Общество 0 Коммент.

Депутаты отказались возвращать второй тур на выборах мэра Новосибирска

сегодня 14:52 Политика 0 Коммент.

Новосибирцы ищут сокровища — спрос на металлоискатели вырос на 100 процентов

сегодня 14:40 Общество 0 Коммент.

Написать диктант на вокзале позвали новосибирцев

сегодня 14:00 Общество 0 Коммент.

«Плётки за полмиллиона»: самый масштабный праздник нечисти пройдёт в Новосибирске

сегодня 13:48 Культура 0 Коммент.

В Новосибирске подорожало дизельное топливо

сегодня 13:05 Общество 0 Коммент.

Гендиректор двух предприятий Новосибирска в суде расскажет, почему держал без зарплаты 200 человек

сегодня 12:20 Общество 0 Коммент.

Старейшая женщина России пять месяцев не дожила до 124-летия

сегодня 09:00 Общество 0 Коммент.

Точка в деле Круга: следователи раскрыли убийство 17-летней давности

23.09.2019 Хроника 0 Коммент.

Стали известны сроки принятия закона о продаже алкоголя с 21 года

06.09.2019 Общество 0 Коммент.

В День знаний школьников поздравили «рюмкой водки»

03.09.2019 Общество 0 Коммент.

Умерла актриса из сериалов «Бригада» и «Моя прекрасная няня»

21.08.2019 Общество 0 Коммент.

Елизавета II купила четыре квартиры в Москве за 587 миллионов рублей

08.08.2019 Общество 0 Коммент.

Пелагея доказала отсутствие у себя пластических операций

22.07.2019 Общество 0 Коммент.

Видео: Metallica спела «Группу крови» Цоя на концерте в Москве

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

Instagram отменяет лайки

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

В России предложили не считать пиво алкоголем

21.07.2019 Бизнес 0 Коммент.

Инну Чурикову госпитализировали в НИИ имени Склифосовского

19.07.2019 Культура 0 Коммент.

Россиянам показали новые электронные паспорта

18.07.2019 Общество 1 Коммент.

В Госдуме ужесточают правила ввоза пальмового масла

18.07.2019 Политика 0 Коммент.

Водители ответят за смерть пациентов в машине скорой

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Эксперты Роскачества дали советы по выбору «правильного» арбуза

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Яйцо стало самой влиятельной знаменитостью в интернете

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

«Игра престолов» побила очередной рекорд

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Путин одобрил повышение зарплаты сержантам и рядовым Вооружённых сил

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Новосибирский парламентарий принял участие в обсуждении нового КоАПа

Рубрика: общество

31.10.2019 16:04

Фото Законодательное собрание Новосибирской области

Заместитель председателя комитета Законодательного собрания Новосибирской области по государственной политике, законодательству и местному самоуправлению Евгений Смышляев в режиме видеосвязи принял участие в выездном заседании комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству; на нём обсуждали необходимость изменений в КоАП.

Во вторник, 29 октября, состоялось выездное заседание комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству. В нём в режиме видеоконференции принял участие заместитель председателя комитета заксобрания по государственной политике, законодательству и местному самоуправлению Евгений Смышляев.

Заседание проходило в городе Ростове-на-Дону. Члены Совета Федерации и представители 24 региональных парламентов обсудили модернизацию Особенной части Кодекса РФ об административных правонарушениях. В этом году была подготовлена концепция документа. Председатель Правительства РФ Дмитрий Медведев дал поручение — разработать до 1 июля 2020 года новый КоАП.

По словам Евгения Смышляева, вопрос о подготовке Кодекса об административных правонарушениях в новой редакции обсуждается уже на протяжении почти десяти лет. Однако никаких изменений не произошло.

«У нас действительно существует много вопросов о разграничении полномочий в области правонарушений как РФ, так и субъектов Федерации. Есть вопросы о составах правонарушений, которые должны быть включены в федеральный Кодекс и в Закон Новосибирской области об административных правонарушениях», — прокомментировал Евгений Смышляев.

По словам парламентария, самый больной для региона — вопрос нарушения тишины и покоя граждан. За данное правонарушение предусмотрена административная ответственность. Нарушения в этой сфере регламентируются законом «Об административных правонарушениях на территории Новосибирской области». Проблема в правоприменении, поскольку протоколы по привлечению к административной ответственности могут составлять только административные комиссии.

«Но будет ли кто-то звонить ночью в администрацию района и просить приехать, чтобы составить протокол? И когда будет принято Соглашение между МВД и правительством РФ, точно сказать невозможно, а вот наличие такого состава правонарушений в федеральном Кодексе об административных правонарушениях позволит привлекать к этой деятельности органы полиции в полной мере», — пояснил Евгений Смышляев.

Он упомянул вопрос парковок на газонах, а также нарушения в содержании животных, которые найдут отражение в региональном законодательстве. По словам Евгения Смышляева, новый КоАП станет темой активной работы законодателей в следующем году.

Напомним, на прошлой неделе в Новосибирске состоялся турнир памяти подполковника полиции Александра Пименова.

Анатолий Якимов

Теги: Новосибирская область законотворчество Законодательное собрание

Комментарии

Ваш e-mail
Ваш никнейм
Комментарий

Лента новостей

Предложить новость

«Пропала вся моя пенсия»: инвалид-новосибирец остался без денег из-за «тормозного» банкомата

сегодня 18:21 Общество 0 Коммент.

«Свиноворот свиней»: сотни поросят пострадали в ДТП в Сибири

сегодня 17:18 Хроника 0 Коммент.

В рамках нацпрокета БКД 2.0 отремонтировали Красный проспект в Новосибирске

сегодня 17:02 Общество 0 Коммент.

Дизайнеры и архитекторы со всего мира встретились на форуме в Новосибирске

сегодня 17:00 Общество 0 Коммент.

«Ты не мой сын»: пьяный омич убил своего лже-отца после 10 бутылок водки

сегодня 16:20 Хроника 0 Коммент.

Новосибирский парламентарий принял участие в обсуждении нового КоАПа

сегодня 16:04 Общество 0 Коммент.

Какие изменения ждут россиян с 1 ноября

сегодня 16:00 Общество 0 Коммент.

Заказное убийство 11-летней давности раскрыли в Новосибирске

сегодня 15:43 Хроника 0 Коммент.

Новосибирский торговый форум удивит участников

сегодня 15:42 Бизнес 0 Коммент.

Пострадавший от выстрела в Дзержинском районе скончался в больнице

сегодня 15:21 Хроника 0 Коммент.

«Стрелял в затылок»: задержан вооружённый хулиган с остановки в Дзержинском районе

сегодня 15:16 Хроника 0 Коммент.

Из Новосибирской области уехали почти пять тысяч врачей

сегодня 14:55 Общество 0 Коммент.

Воры из мобильников: как телефонные мошенники разводят новосибирцев на деньги

сегодня 14:55 Общество 0 Коммент.

Депутаты отказались возвращать второй тур на выборах мэра Новосибирска

сегодня 14:52 Политика 0 Коммент.

Новосибирцы ищут сокровища — спрос на металлоискатели вырос на 100 процентов

сегодня 14:40 Общество 0 Коммент.

Написать диктант на вокзале позвали новосибирцев

сегодня 14:00 Общество 0 Коммент.

«Плётки за полмиллиона»: самый масштабный праздник нечисти пройдёт в Новосибирске

сегодня 13:48 Культура 0 Коммент.

В Новосибирске подорожало дизельное топливо

сегодня 13:05 Общество 0 Коммент.

Гендиректор двух предприятий Новосибирска в суде расскажет, почему держал без зарплаты 200 человек

сегодня 12:20 Общество 0 Коммент.

Старейшая женщина России пять месяцев не дожила до 124-летия

сегодня 09:00 Общество 0 Коммент.

Точка в деле Круга: следователи раскрыли убийство 17-летней давности

23.09.2019 Хроника 0 Коммент.

Стали известны сроки принятия закона о продаже алкоголя с 21 года

06.09.2019 Общество 0 Коммент.

В День знаний школьников поздравили «рюмкой водки»

03.09.2019 Общество 0 Коммент.

Умерла актриса из сериалов «Бригада» и «Моя прекрасная няня»

21.08.2019 Общество 0 Коммент.

Елизавета II купила четыре квартиры в Москве за 587 миллионов рублей

08.08.2019 Общество 0 Коммент.

Пелагея доказала отсутствие у себя пластических операций

22.07.2019 Общество 0 Коммент.

Видео: Metallica спела «Группу крови» Цоя на концерте в Москве

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

Instagram отменяет лайки

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

В России предложили не считать пиво алкоголем

21.07.2019 Бизнес 0 Коммент.

Инну Чурикову госпитализировали в НИИ имени Склифосовского

19.07.2019 Культура 0 Коммент.

Россиянам показали новые электронные паспорта

18.07.2019 Общество 1 Коммент.

В Госдуме ужесточают правила ввоза пальмового масла

18.07.2019 Политика 0 Коммент.

Водители ответят за смерть пациентов в машине скорой

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Эксперты Роскачества дали советы по выбору «правильного» арбуза

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Яйцо стало самой влиятельной знаменитостью в интернете

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

«Игра престолов» побила очередной рекорд

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Путин одобрил повышение зарплаты сержантам и рядовым Вооружённых сил

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Статьи по теме

Image
08.10.2019

Бюджет и Стратегия

На 45-й сессии Законодательного собрания Новосибирской о...

Читать далее
Image
17.09.2019

Стратегия не прошла

У законодателей есть вопросы к плану развития Новосиби...

Читать далее
Image
09.09.2019

С чистого листа

Почти адское количество мусора убрали с берега Оби...

Читать далее

Новости по теме

Популярное

Image

Больная раком Анастасия Заворотнюк сделала последний подарок мате...

Image

Фото из воинской части, где срочник расстрелял сослуживцев, появи...

Image

Стала известна причина гибели бердского школьника Жени Шуршилина

Image

Неделя пропавших подростков: в Новосибирской области массово исче...

Image

Комиссия назвала причину расстрела солдатом восьми сослуживцев

Image

Россияне начали сбор денег для расстрелявшего сослуживцев солдата

Image

Девичник в SPA

Image

Искал укромное место: стали известны новые подробности гибели бер...

Image

Гнойник дедовщины: воинские части России остаются местом убийств ...

Image

Видео: Волки вышли на трассу в Новосибирской области

Image

Лебедь Лёха не смог улететь в тёплые края и подружился с домашним...

Image

Рэпер GUF отменил концерт в Новосибирске

Image

«Видосики смотрю, как петлю сделать»: друзья рассказали о пропавш...