Новосибирский парламентарий принял участие в обсуждении нового КоАПа

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Новосибирский парламентарий принял участие в обсуждении нового КоАПаРубрика: общество
31.10.2019 16:04
Фото Законодательное собрание Новосибирской области
Заместитель председателя комитета Законодательного собрания Новосибирской области по государственной политике, законодательству и местному самоуправлению Евгений Смышляев в режиме видеосвязи принял участие в выездном заседании комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству; на нём обсуждали необходимость изменений в КоАП.
Во вторник, 29 октября, состоялось выездное заседание комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству. В нём в режиме видеоконференции принял участие заместитель председателя комитета заксобрания по государственной политике, законодательству и местному самоуправлению Евгений Смышляев.
Заседание проходило в городе Ростове-на-Дону. Члены Совета Федерации и представители 24 региональных парламентов обсудили модернизацию Особенной части Кодекса РФ об административных правонарушениях. В этом году была подготовлена концепция документа. Председатель Правительства РФ Дмитрий Медведев дал поручение — разработать до 1 июля 2020 года новый КоАП.
По словам Евгения Смышляева, вопрос о подготовке Кодекса об административных правонарушениях в новой редакции обсуждается уже на протяжении почти десяти лет. Однако никаких изменений не произошло.
«У нас действительно существует много вопросов о разграничении полномочий в области правонарушений как РФ, так и субъектов Федерации. Есть вопросы о составах правонарушений, которые должны быть включены в федеральный Кодекс и в Закон Новосибирской области об административных правонарушениях», — прокомментировал Евгений Смышляев.
По словам парламентария, самый больной для региона — вопрос нарушения тишины и покоя граждан. За данное правонарушение предусмотрена административная ответственность. Нарушения в этой сфере регламентируются законом «Об административных правонарушениях на территории Новосибирской области». Проблема в правоприменении, поскольку протоколы по привлечению к административной ответственности могут составлять только административные комиссии.
«Но будет ли кто-то звонить ночью в администрацию района и просить приехать, чтобы составить протокол? И когда будет принято Соглашение между МВД и правительством РФ, точно сказать невозможно, а вот наличие такого состава правонарушений в федеральном Кодексе об административных правонарушениях позволит привлекать к этой деятельности органы полиции в полной мере», — пояснил Евгений Смышляев.
Он упомянул вопрос парковок на газонах, а также нарушения в содержании животных, которые найдут отражение в региональном законодательстве. По словам Евгения Смышляева, новый КоАП станет темой активной работы законодателей в следующем году.
Напомним, на прошлой неделе в Новосибирске состоялся турнир памяти подполковника полиции Александра Пименова.
Анатолий Якимов
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