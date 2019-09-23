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Новосибирский торговый форум удивит участников

Рубрика: бизнес, афиша

31.10.2019 15:42

Фото предоставлено организатором мероприятия

До крупного регионального события в сфере ритейла остаётся неделя; участников ждут профильные дискуссии, прогулки по выставкам местных товаропроизводителей и яркая фестивальная программа.

В Экспоцентре 6-8 ноября будет проходить II Новосибирский торговый форум. Дискуссионная часть станет деловой изюминкой форума. На пленарном заседании обсудят тренды в развитии отрасли, наметят стратегии ведения бизнеса при участии спикеров федерального и регионального уровня. В различных форматах пройдут другие тематические встречи по вопросам продвижения товаропроизводителей, сетевого ритейла, оптово-розничных рынков, особенностям малоформатной торговли, стрит-ритейла и HoReCa в преддверии Молодёжного чемпионата мира по хоккею.

Выставочная программа будет состоять из площадок «Сделано у нас» и «Сибирской продовольственной недели». Товаропроизводители представят продукты со всей Новосибирской области: молочные, колбасные, кондитерские изделия, овощи, рыба, соусы, крупы, безалкогольные напитки. Технические операторы наполнят секции пищевой промышленности, упаковки товаров.

В павильоне участников ожидает фестивальная программа: чемпионат по гастрономическому ритейлу, фестиваль кофе и чемпионат по барменскому мастерству. Оценивать мастерство сотрудников торговых сетей, ведущих кофеен и бартендеров будут представители Федерации рестораторов и отельеров Сибири, Новосибирской ассоциации барменов, Ассоциации Спешелти Кофе (SCA).

«Мы стремимся разнообразить программу, привлекая внимание к разносторонней отрасли обслуживания. Это особенно актуально в преддверии крупных событий в регионе, ряд из которых обсудят в ходе деловой программы. Надеемся, форум порадует всех наших гостей», ― комментирует министр промышленности, торговли и развития предпринимательства Андрей Гончаров.

Зарегистрироваться на мероприятие до 1 ноября и посмотреть программу можно на таймпэде.

Форум организован сотрудниками Правительства Новосибирской области, регионального минпромторга, Ассоциации малоформатной торговли, Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ», Сибирской выставочной компании при поддержке Минпромторга России.

Напомним, 25 октября в Новосибирске прошёл форум OpenBio, участники которого обсудили вопросы биологии старения и антивозрастную медицину. 

Анатолий Якимов

Теги: торговля форум Новосибирск

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