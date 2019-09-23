Новосибирцы ищут сокровища — спрос на металлоискатели вырос на 100 процентов

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Новосибирцы ищут сокровища — спрос на металлоискатели вырос на 100 процентовРубрика: общество
31.10.2019 14:40
кадр из мультфильма "трое из простоквашино"
Жители Новосибирска летом пытались отыскать клад; такой вывод можно сделать из того, что спрос на металлоискатели вырос почти в два раза во втором квартале 2019 года.
Новосибирцы этим летом часто интересовались покупкой электрических металлоискателей, с помощью которых можно обнаружить металл (в том числе и драгоценный) в воде, грунте, стене и одежде. К такому выводу пришли аналитики из компании Avito.
«Во II квартале интерес к металлоискателям вырос на 116% по отношению к I кварталу текущего года, тогда как в III квартале спрос снизился на 30% по сравнению с I кварталом 2019 года», — говорится в сообщении.
Средняя цена за такое оборудование в Новосибирске составила 9700 рублей, тогда как рекордсменом по дороговизне стал Санкт-Петербург: там металлодетектор обходится горожанам в 28 100 рублей.
Напомним, в конце августа стало известно, что спрос на «обманки» для автомобилей вырос в Новосибирске.
Никита Минин
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