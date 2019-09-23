Новосибирцев предупредили о новом виде телефонного мошенничества

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Преступники представляются сотрудниками правоохранительных органов; Следственный комитет просит людей быть бдительнее.

Следственный комитет РФ предупреждает о приобретающем широкие масштабы виде телефонного мошенничества. Информация появилась на официальном сайте ведомства.

Преступники звонят и представляются сотрудниками следственных органов. Они сообщают своим жертвам, что те стали фигурантами уголовного дела о незаконном обороте лекарственных препаратов.

«Одновременно они предлагают перечислить различные крупные суммы по платёжным реквизитам для обеспечения дальнейшего возмещения причинённого морального вреда», — отметили в пресс-службе.

Следственный комитет советует незамедлительно сообщать о таких случаях в правоохранительные органы для оперативного задержания мошенников.

Напомним, 26 октября стало известно, что мошенники под видом сотрудников МЧС выпрашивают взятки у новосибирских бизнесменов.