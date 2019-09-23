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"Обалденный рецепт": какие запросы вводили сибиряки делая, заготовки на зиму

Рубрика: общество

31.10.2019 20:10

ФОТО С САЙТА PIXABAY.COM

Самые популярные запросы на рецепты зимних заготовок в Новосибирске опубликовали аналитики Яндекса; сибиряки больше других овощей любят помидоры.

Больше 35 миллионов кулинарных запросов со словами «на зиму» зафиксировали на своей платформе аналитики поисковой системы Яндекс.

С августа по октябрь жители России и Новосибирска искали интересные варианты приготовления овощей, используя такие запросы, как:  «кабачки в томатном соке на зиму обалденный рецепт», «салат на зиму из баклажанов сладких перцев и помидоров самый вкусный», «варенье из крыжовника с апельсином на зиму через мясорубку».

Пытаясь найти что-то особенное, жители страны не отказывались и от традиционных рецептов. Так, по наблюдениям аналитиков, россияне разделилась на два лагеря: на востоке страны больше всего запросов касается заготовки огурцов, а вот люди,живущие севернее, в том числе и новосибирцы – предпочитают помидоры.

 

Отличительной чертой столицы Сибири стала любовь к заготовке вишни и консервированию капусты.

Ещё одна местная особенность — высокое число запросов про опята: новосибирцы спрашивают, как заготовить эти грибы на зиму, в три с половиной раза чаще, чем в среднем по России.

Напомним, портрет любителя домашних заготовок специалисты обнародовали 15 октября. 

Алёна Коврова

Теги: Новосибирская область заготовки

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"Обалденный рецепт": какие запросы вводили сибиряки делая, заготовки на зиму

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сегодня 17:02 Общество 0 Коммент.

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сегодня 17:00 Общество 0 Коммент.

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сегодня 16:20 Хроника 0 Коммент.

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сегодня 14:40 Общество 0 Коммент.

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сегодня 09:00 Общество 0 Коммент.

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06.09.2019 Общество 0 Коммент.

В День знаний школьников поздравили «рюмкой водки»

03.09.2019 Общество 0 Коммент.

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21.08.2019 Общество 0 Коммент.

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08.08.2019 Общество 0 Коммент.

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22.07.2019 Общество 0 Коммент.

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22.07.2019 Культура 0 Коммент.

Instagram отменяет лайки

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

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21.07.2019 Бизнес 0 Коммент.

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19.07.2019 Культура 0 Коммент.

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18.07.2019 Общество 1 Коммент.

В Госдуме ужесточают правила ввоза пальмового масла

18.07.2019 Политика 0 Коммент.

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18.07.2019 Общество 0 Коммент.

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