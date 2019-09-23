"Обалденный рецепт": какие запросы вводили сибиряки делая, заготовки на зиму

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"Обалденный рецепт": какие запросы вводили сибиряки делая, заготовки на зимуРубрика: общество
31.10.2019 20:10
ФОТО С САЙТА PIXABAY.COM
Самые популярные запросы на рецепты зимних заготовок в Новосибирске опубликовали аналитики Яндекса; сибиряки больше других овощей любят помидоры.
Больше 35 миллионов кулинарных запросов со словами «на зиму» зафиксировали на своей платформе аналитики поисковой системы Яндекс.
С августа по октябрь жители России и Новосибирска искали интересные варианты приготовления овощей, используя такие запросы, как: «кабачки в томатном соке на зиму обалденный рецепт», «салат на зиму из баклажанов сладких перцев и помидоров самый вкусный», «варенье из крыжовника с апельсином на зиму через мясорубку».
Пытаясь найти что-то особенное, жители страны не отказывались и от традиционных рецептов. Так, по наблюдениям аналитиков, россияне разделилась на два лагеря: на востоке страны больше всего запросов касается заготовки огурцов, а вот люди,живущие севернее, в том числе и новосибирцы – предпочитают помидоры.
Отличительной чертой столицы Сибири стала любовь к заготовке вишни и консервированию капусты.
Ещё одна местная особенность — высокое число запросов про опята: новосибирцы спрашивают, как заготовить эти грибы на зиму, в три с половиной раза чаще, чем в среднем по России.
Напомним, портрет любителя домашних заготовок специалисты обнародовали 15 октября.
Алёна Коврова
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