Однорукий спортсмен из Новосибирска бросил вызов Конору Макгрегору

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Однорукий спортсмен из Новосибирска бросил вызов Конору МакгрегоруРубрика: общество, спорт
31.10.2019 09:35
фото группы MMA NEWS в социальной сети "ВКонаткте"
Новосибирский боец ММА искусств решил противостоять ирландцу; об этом он сообщил в социальных сетях.
Лишившийся правой руки новосибирский спортсмен Александр Карапетян бросил вызов знаменитому Конору Макгрегору, который несколько дней гостил в России. Об этом сибиряк сообщил на своей странице в социальной сети Instagram.
«Конор vs Александр Карапетян. Братан, я фанател от тебя, но с большим удовольствием познакомил бы тебя с моей левой рукой и ударом с головы. Что-то ты не то бубнишь в последнее время», — говорит он в видео, которое уже набрало 600 просмотров.
Раньше Конор Макгрегор был кумиром Александра, но, по его словам, после нелестных слов в адрес Хабиба Нурмагомедова ирландец перестал им быть.
Напомним, 18 октября Сиб.фм дал совет, как заставить себя заниматься спортом.
Никита Минин
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