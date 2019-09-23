Однорукий спортсмен из Новосибирска бросил вызов Конору Макгрегору

фото группы MMA NEWS в социальной сети "ВКонаткте"

Новосибирский боец ММА искусств решил противостоять ирландцу; об этом он сообщил в социальных сетях.

Лишившийся правой руки новосибирский спортсмен Александр Карапетян бросил вызов знаменитому Конору Макгрегору, который несколько дней гостил в России. Об этом сибиряк сообщил на своей странице в социальной сети Instagram.

«Конор vs Александр Карапетян. Братан, я фанател от тебя, но с большим удовольствием познакомил бы тебя с моей левой рукой и ударом с головы. Что-то ты не то бубнишь в последнее время», — говорит он в видео, которое уже набрало 600 просмотров.

Раньше Конор Макгрегор был кумиром Александра, но, по его словам, после нелестных слов в адрес Хабиба Нурмагомедова ирландец перестал им быть.

Напомним, 18 октября Сиб.фм дал совет, как заставить себя заниматься спортом.