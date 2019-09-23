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Отток врачей опровергли в новосибирском минздраве

Рубрика: общество

31.10.2019 20:36

фото pixabay.com

По данным ведомства тенденция положительная; число врачей в регионе превышает 11 тысяч. 

В министерстве здравоохранения Новосибирской области опровергли информацию об оттоке врачей из медицинских учреждений региона. По данным минздрава в прошлом году в здравоохранении, напротив, наметилась положительная тенденция: число врачей, работающих в федеральных учреждениях, выросло по сравнению с 2017 годом на 85 человек и составило 11090 медиков. 

По данным минздрава, из общего числа врачей 6,2 тысячи оказывают помощь амбулаторно, 4,4 тысячи работают в стационарах, ещё 443 человека это врачи скорой помощи и учреждений особого типа, — сообщает РИА-Новости. 

Напомним, ранее Сиб.фм сообщал о том, что издание РБК сообщило о глобальном сокращении медиков в Новосибирской области. 

Татьяна Картавых

Теги: врачи Новосибирская область Минздрав

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сегодня 17:18 Хроника 0 Коммент.

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сегодня 17:02 Общество 0 Коммент.

Дизайнеры и архитекторы со всего мира встретились на форуме в Новосибирске

сегодня 17:00 Общество 0 Коммент.

«Ты не мой сын»: пьяный омич убил своего лже-отца после 10 бутылок водки

сегодня 16:20 Хроника 0 Коммент.

Новосибирский парламентарий принял участие в обсуждении нового КоАПа

сегодня 16:04 Общество 0 Коммент.

Какие изменения ждут россиян с 1 ноября

сегодня 16:00 Общество 0 Коммент.

Заказное убийство 11-летней давности раскрыли в Новосибирске

сегодня 15:43 Хроника 0 Коммент.

Новосибирский торговый форум удивит участников

сегодня 15:42 Бизнес 0 Коммент.

Пострадавший от выстрела в Дзержинском районе скончался в больнице

сегодня 15:21 Хроника 0 Коммент.

«Стрелял в затылок»: задержан вооружённый хулиган с остановки в Дзержинском районе

сегодня 15:16 Хроника 0 Коммент.

Из Новосибирской области уехали почти пять тысяч врачей

сегодня 14:55 Общество 0 Коммент.

Воры из мобильников: как телефонные мошенники разводят новосибирцев на деньги

сегодня 14:55 Общество 0 Коммент.

Депутаты отказались возвращать второй тур на выборах мэра Новосибирска

сегодня 14:52 Политика 0 Коммент.

Новосибирцы ищут сокровища — спрос на металлоискатели вырос на 100 процентов

сегодня 14:40 Общество 0 Коммент.

Написать диктант на вокзале позвали новосибирцев

сегодня 14:00 Общество 0 Коммент.

«Плётки за полмиллиона»: самый масштабный праздник нечисти пройдёт в Новосибирске

сегодня 13:48 Культура 0 Коммент.

Старейшая женщина России пять месяцев не дожила до 124-летия

сегодня 09:00 Общество 0 Коммент.

Точка в деле Круга: следователи раскрыли убийство 17-летней давности

23.09.2019 Хроника 0 Коммент.

Стали известны сроки принятия закона о продаже алкоголя с 21 года

06.09.2019 Общество 0 Коммент.

В День знаний школьников поздравили «рюмкой водки»

03.09.2019 Общество 0 Коммент.

Умерла актриса из сериалов «Бригада» и «Моя прекрасная няня»

21.08.2019 Общество 0 Коммент.

Елизавета II купила четыре квартиры в Москве за 587 миллионов рублей

08.08.2019 Общество 0 Коммент.

Пелагея доказала отсутствие у себя пластических операций

22.07.2019 Общество 0 Коммент.

Видео: Metallica спела «Группу крови» Цоя на концерте в Москве

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

Instagram отменяет лайки

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

В России предложили не считать пиво алкоголем

21.07.2019 Бизнес 0 Коммент.

Инну Чурикову госпитализировали в НИИ имени Склифосовского

19.07.2019 Культура 0 Коммент.

Россиянам показали новые электронные паспорта

18.07.2019 Общество 1 Коммент.

В Госдуме ужесточают правила ввоза пальмового масла

18.07.2019 Политика 0 Коммент.

Водители ответят за смерть пациентов в машине скорой

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Эксперты Роскачества дали советы по выбору «правильного» арбуза

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Яйцо стало самой влиятельной знаменитостью в интернете

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

«Игра престолов» побила очередной рекорд

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

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17.07.2019 Общество 0 Коммент.

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