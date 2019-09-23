Отток врачей опровергли в новосибирском минздраве

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Отток врачей опровергли в новосибирском минздравеРубрика: общество
31.10.2019 20:36
фото pixabay.com
По данным ведомства тенденция положительная; число врачей в регионе превышает 11 тысяч.
В министерстве здравоохранения Новосибирской области опровергли информацию об оттоке врачей из медицинских учреждений региона. По данным минздрава в прошлом году в здравоохранении, напротив, наметилась положительная тенденция: число врачей, работающих в федеральных учреждениях, выросло по сравнению с 2017 годом на 85 человек и составило 11090 медиков.
По данным минздрава, из общего числа врачей 6,2 тысячи оказывают помощь амбулаторно, 4,4 тысячи работают в стационарах, ещё 443 человека это врачи скорой помощи и учреждений особого типа, — сообщает РИА-Новости.
Напомним, ранее Сиб.фм сообщал о том, что издание РБК сообщило о глобальном сокращении медиков в Новосибирской области.
Татьяна Картавых
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