Отток врачей опровергли в новосибирском минздраве

фото pixabay.com

По данным ведомства тенденция положительная; число врачей в регионе превышает 11 тысяч.

В министерстве здравоохранения Новосибирской области опровергли информацию об оттоке врачей из медицинских учреждений региона. По данным минздрава в прошлом году в здравоохранении, напротив, наметилась положительная тенденция: число врачей, работающих в федеральных учреждениях, выросло по сравнению с 2017 годом на 85 человек и составило 11090 медиков.

По данным минздрава, из общего числа врачей 6,2 тысячи оказывают помощь амбулаторно, 4,4 тысячи работают в стационарах, ещё 443 человека это врачи скорой помощи и учреждений особого типа, — сообщает РИА-Новости.

Напомним, ранее Сиб.фм сообщал о том, что издание РБК сообщило о глобальном сокращении медиков в Новосибирской области.