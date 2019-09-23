«Плётки за полмиллиона»: самый масштабный праздник нечисти пройдёт в Новосибирске

Фото предоставлено администрацией лофт-парка "Подземка"

Новосибирцам предложили до рассвета отмечать Хеллоуин в Новосибирске; горожан удивят парад диджеев и охота на зомби на заброшенной станции метро.

Главная концертно-развлекательная площадка Новосибирска потратит более 600 тысяч рублей на декорации к хэллуину. Арт-директор лофт-парка «Подземка» рассказал Сиб.фм о подготовке к празднику.

На двое суток «альтернативный молл» для молодёжи превратится в парк страха и развлечений. Входная зона будет оформлена в стиле киберпанк — холодная подсветка, доберманы, охрана в балаклавах и дождик для тактильности. Затем посетителей встречает паучье логово с коконами из тел и фудкорт в стиле мифов народов мира. Тут же можно будет пострелять по живым зомби из пистолетов с липучками.

Первым знаком для искателя впечатлений станет клетка с девушками и селфи-гроб на танцполе с подвешенными живыми людьми. Гостей ждёт террариум, гадалка, дьявольский стриптиз и локация от «Сова Дон Феромон» с наручниками, плётками и прочей атрибутикой. Организаторы обещают ряд квестовых локаций Умение шокировать публику обеспечил арт-директор известного "Музея смерти" в Новосибирском крематории Антон Кшнясев.

«Аренда сценического оборудования обошлась в районе полумиллиона, нужно прийти и увидеть это. Я бы сказал, что мы устроим парад диджеев — на четырёх танцполах выступят 18 диджеев — каждую ночь, в том числе международные артисты DJ Mos и DJ Zahar Z, резидент Gazgolder DJ Mike Spirit», — рассказал Сиб.фм арт-директор лофт-парка "Подземка" Платон Гудков.

Организаторы городского Хеллоуина предлагают прийти в костюмах — тогда гостям не придётся доплачивать половину стоимости билета. В предыдущие годы сумрачный праздник в «Подземке» собирал несколько тысяч посетителей за одну ночь.

Напомним, с 24 октября шедевры сибирской архитектуры показывают в подземке Новосибирска.