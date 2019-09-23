Лента новостейПредложить новость
Новосибирский парламентарий принял участие в обсуждении нового КоАПа
«Стрелял в затылок»: задержан вооружённый хулиган с остановки в Дзержинском районе
Воры из мобильников: как телефонные мошенники разводят новосибирцев на деньги
Депутаты отказались возвращать второй тур на выборах мэра Новосибирска
Новосибирцы ищут сокровища — спрос на металлоискатели вырос на 100 процентов
«Плётки за полмиллиона»: самый масштабный праздник нечисти пройдёт в Новосибирске
Автомобилист сбил велосипедиста и бросил его умирать под Новосибирском
Дорожники с квадрокоптера сняли ремонт участка «Новосибирск — Ярково»
Налоговая задолженность в Новосибирской области превысила 27 миллиардов рублей
Задержан третий подозреваемый в вымогательстве денег у торговцев на Хилокском рынке
Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями
«Плётки за полмиллиона»: самый масштабный праздник нечисти пройдёт в НовосибирскеРубрика: культура
31.10.2019 13:48
Фото предоставлено администрацией лофт-парка "Подземка"
Новосибирцам предложили до рассвета отмечать Хеллоуин в Новосибирске; горожан удивят парад диджеев и охота на зомби на заброшенной станции метро.
Главная концертно-развлекательная площадка Новосибирска потратит более 600 тысяч рублей на декорации к хэллуину. Арт-директор лофт-парка «Подземка» рассказал Сиб.фм о подготовке к празднику.
На двое суток «альтернативный молл» для молодёжи превратится в парк страха и развлечений. Входная зона будет оформлена в стиле киберпанк — холодная подсветка, доберманы, охрана в балаклавах и дождик для тактильности. Затем посетителей встречает паучье логово с коконами из тел и фудкорт в стиле мифов народов мира. Тут же можно будет пострелять по живым зомби из пистолетов с липучками.
Первым знаком для искателя впечатлений станет клетка с девушками и селфи-гроб на танцполе с подвешенными живыми людьми. Гостей ждёт террариум, гадалка, дьявольский стриптиз и локация от «Сова Дон Феромон» с наручниками, плётками и прочей атрибутикой. Организаторы обещают ряд квестовых локаций Умение шокировать публику обеспечил арт-директор известного "Музея смерти" в Новосибирском крематории Антон Кшнясев.
«Аренда сценического оборудования обошлась в районе полумиллиона, нужно прийти и увидеть это. Я бы сказал, что мы устроим парад диджеев — на четырёх танцполах выступят 18 диджеев — каждую ночь, в том числе международные артисты DJ Mos и DJ Zahar Z, резидент Gazgolder DJ Mike Spirit», — рассказал Сиб.фм арт-директор лофт-парка "Подземка" Платон Гудков.
Организаторы городского Хеллоуина предлагают прийти в костюмах — тогда гостям не придётся доплачивать половину стоимости билета. В предыдущие годы сумрачный праздник в «Подземке» собирал несколько тысяч посетителей за одну ночь.
Напомним, с 24 октября шедевры сибирской архитектуры показывают в подземке Новосибирска.
Никита Манько
Комментарии
Лента новостей
Новосибирский парламентарий принял участие в обсуждении нового КоАПа
«Стрелял в затылок»: задержан вооружённый хулиган с остановки в Дзержинском районе
Воры из мобильников: как телефонные мошенники разводят новосибирцев на деньги
Депутаты отказались возвращать второй тур на выборах мэра Новосибирска
Новосибирцы ищут сокровища — спрос на металлоискатели вырос на 100 процентов
«Плётки за полмиллиона»: самый масштабный праздник нечисти пройдёт в Новосибирске
Автомобилист сбил велосипедиста и бросил его умирать под Новосибирском
Дорожники с квадрокоптера сняли ремонт участка «Новосибирск — Ярково»
Налоговая задолженность в Новосибирской области превысила 27 миллиардов рублей
Задержан третий подозреваемый в вымогательстве денег у торговцев на Хилокском рынке
Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями
Статьи по теме
События выходных: муниципальный рэп и кот-сопрано
Как не поскользнуться на замёрзших буднях и перестать дрожать от скуки – главные события культуры в Новосибирск...
События выходных: золотая осень и «мокрые кроссы»
Лучшие выходные для влюблённых и одиноких романтиков: самое интересное с пятницы по воскресенье в Новосибирск...
События выходных: рыцари Шнурова и Рэмбо для Трампа
Как не стать грибником-потеряшкой и развеять тучи на ...
События выходных: «Супер Зина» и высадка деревьев с Сиб.фм
Как правильно выпустить пар и сделать поступок для...
Новости по теме
Популярное