Погода в Новосибирске на выходные: холодный ветер с дождём

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В выходные температура воздуха упадёт до минусовой отметки; также сильный ветер будет срывать шляпы с новосибирцев.

Синоптики предсказывают, что в конце недели погода сильно испортится: выпадет много осадков, а дороги покроются гололёдом.

По данным сайта Gismeteo, утром в пятницу температура будет держаться у отметки +4 градуса, пойдёт мелкий дождь. К вечеру столбик термометра поднимется до +10. Сильный ветер будет дуть со скоростью 15-17 метров в секунду.

В субботу, 2 ноября, столбик термометра поднимется максимум до +1 градуса. Вечером станет прохладней – до -4 градусов, ночью температура продержится у отметки -5 градусов. Ветер будет дуть с порывами до 17 метров в секунду.

В воскресенье ожидается похолодание до -6 градусов. Будет дуть ветер со скоростью 9 метров в секунду.

Напомним, 28 октября стало известно, что в праздничные выходные в Новосибирск придут минусовые температуры.