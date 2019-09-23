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Популярный во Франции автор написал текст для «Тотального диктанта»Рубрика: общество, культура
31.10.2019 10:05
фото Pixabay.com
Андрей Геласимов стал автором рассказа для образовательной акции; произведение посвящено изобретателю Константину Циолковскому.
Популярный писатель Андрей Геласимов, известный благодаря своему роману «Степные боги», стал автором текста для «Тотального диктанта», который пройдёт 4 апреля 2020 года. Об этом сообщает «ТАСС».
«Я написал текст в четырёх частях о том, как зародилась великая идея. Текст посвящён основоположнику русской теоретической космонавтики Константину Циолковскому, причём о малоизвестных фактах его жизни», — отметил Андрей Геласимов во время пресс-конференции, посвящённой образовательной акции.
Впервые «Тотальный диктант» прошёл в 2004 году в Новосибирске. Тогда его провели студенты НГУ.
Напомним, 21 октября письмо с именем автора Тотального диктанта-2020 оправили из Новосибирска в Москву.
Никита Минин
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