Популярный во Франции автор написал текст для «Тотального диктанта»

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Андрей Геласимов стал автором рассказа для образовательной акции; произведение посвящено изобретателю Константину Циолковскому.

Популярный писатель Андрей Геласимов, известный благодаря своему роману «Степные боги», стал автором текста для «Тотального диктанта», который пройдёт 4 апреля 2020 года. Об этом сообщает «ТАСС».

«Я написал текст в четырёх частях о том, как зародилась великая идея. Текст посвящён основоположнику русской теоретической космонавтики Константину Циолковскому, причём о малоизвестных фактах его жизни», — отметил Андрей Геласимов во время пресс-конференции, посвящённой образовательной акции.

Впервые «Тотальный диктант» прошёл в 2004 году в Новосибирске. Тогда его провели студенты НГУ.

Напомним, 21 октября письмо с именем автора Тотального диктанта-2020 оправили из Новосибирска в Москву.