Пострадавший от выстрела в Дзержинском районе скончался в больнице

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Раненого на остановке «Сад Дзержинского» мужчину не удалось спасти; пострадавший скончался в больнице.

Пострадавший в ходе стрельбы в Дзержинском районе Новосибирска 46-летний житель Октябрьского района скончался сегодня, 31 октября. Об этом Сиб.фм сообщили в пресс-службе Минздрава Новосибирской области.

Мужчину доставили в Городскую клиническую больницу № 2 накануне вечером с огнестрельным ранением в области затылка.

Как ранее сообщал Сиб.фм, полицейские задержали в Новосибирске подозреваемого в совершении преступлении. По данным правоохранителей, пострадавший и стрелок были знакомы.