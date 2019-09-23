Пострадавший от выстрела в Дзержинском районе скончался в больнице

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Пострадавший от выстрела в Дзержинском районе скончался в больницеРубрика: проиcшествия
31.10.2019 15:21
Фото Сиб.фм
Раненого на остановке «Сад Дзержинского» мужчину не удалось спасти; пострадавший скончался в больнице.
Пострадавший в ходе стрельбы в Дзержинском районе Новосибирска 46-летний житель Октябрьского района скончался сегодня, 31 октября. Об этом Сиб.фм сообщили в пресс-службе Минздрава Новосибирской области.
Мужчину доставили в Городскую клиническую больницу № 2 накануне вечером с огнестрельным ранением в области затылка.
Как ранее сообщал Сиб.фм, полицейские задержали в Новосибирске подозреваемого в совершении преступлении. По данным правоохранителей, пострадавший и стрелок были знакомы.
Эмиль Фукс
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