«Предложение руки и сердца»: девушка из Новосибирска нашла золото в пельменях

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«Предложение руки и сердца»: девушка из Новосибирска нашла золото в пельменяхРубрика: общество
31.10.2019 10:45
Фото с группы ВК "ЧС54"
Жительница Новосибирска купила пельмени с «сюрпризом» в виде части золотого кольца; комментаторы считают, что кто-то зовёт её замуж.
Сибирячка нашла кусок металла золотистого цвета в пачке пельменей. Об этом пользовательница с ником Mrs Lyu рассказала в сообществе «ЧС 54» в социальной сети «ВКонтакте». До конца непонятно, как туда попал инородный предмет, но девушка считает, что металл похож на часть золотого кольца.
«Пельмени "Цезарь". Кто-то на производстве, видимо, не снял кольцо!
Слава богу, что не попало внутрь, острый кусок непонятного металла мог порезать внутренние органы», — пишет девушка.
Однако подписчики паблика не разделили опасений сибирячки и начали придумывать различные теории о том, как и зачем металл оказался в пельменях.
«Предложение руки и сердца»;
«Что удивительного: что покупали, то и получили: что написано на пачке? Aurum — с латинского переводится как ЗОЛОТО! В чём проблема?»;
«Там, возможно, и палец, на котором это кольцо было, где-то в фарше», — пишут комментаторы.
Напомним, 21 октября жительница Новосибирска нашла комара в солёной соломке от ХК «Сибирь».
Эмиль Фукс
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