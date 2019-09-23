«Пропала вся моя пенсия»: инвалид-новосибирец остался без денег из-за «тормозного» банкомата

Лента новостейПредложить новость
"Обалденный рецепт": какие запросы вводили сибиряки делая, заготовки на зиму
В рамках нацпрокета БКД 2.0 отремонтировали Красный проспект в Новосибирске
Дизайнеры и архитекторы со всего мира встретились на форуме в Новосибирске
«Ты не мой сын»: пьяный омич убил своего лже-отца после 10 бутылок водки
Новосибирский парламентарий принял участие в обсуждении нового КоАПа
«Стрелял в затылок»: задержан вооружённый хулиган с остановки в Дзержинском районе
Воры из мобильников: как телефонные мошенники разводят новосибирцев на деньги
Депутаты отказались возвращать второй тур на выборах мэра Новосибирска
Новосибирцы ищут сокровища — спрос на металлоискатели вырос на 100 процентов
«Плётки за полмиллиона»: самый масштабный праздник нечисти пройдёт в Новосибирске
Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями
«Пропала вся моя пенсия»: инвалид-новосибирец остался без денег из-за «тормозного» банкоматаРубрика: общество
31.10.2019 18:21
Фото с сайта pixabay.com
Незадолго до Нового года житель Новосибирска решил купить продукты на праздничный стол; после похода к банкомату инвалид лишился и денег, и спокойствия.
Новосибирец почти год не может вернуть потерянные деньги и добиться справедливости.
Житель Новосибирска Вячеслав Р. 21 декабря 2018 года хотел снять деньги в одном из банкоматов Банка УралСиб, расположенного в торговом центре «Мега» в Кировском районе Новосибирска. Как и положено он ввёл четырёхзначный PIN-код. Однако на экране банкомата появилась надпись «Недостаточно средств». Вячеслав забрал карту и отправился к банкомату другого финансового учреждения, расположенному здесь же. И снова бездушная машина выдала надпись об отсутствии средств на счету.
На этот раз информация о нехватке денег оказалась правдивой, как оказалось позднее, так как запрос в первом банкомате был исполнен.
«Вначале я подумал, что банкомат неисправен. Но, как оказалось, после запроса он выдал деньги – 9600 рублей. Это была вся моя пенсия, которую я получаю по инвалидности», — рассказал Сиб.фм Вячеслав.
По словам представителя банка, куда обратился Вячеслав за разъяснениями, деньги забрали молодые люди, подошедшие к банкомату вслед за ним.
Вячеслав отправился в тот же день после случившегося в полицию, где написал заявление о хищении средств неизвестными. Однако в течение трёх месяцев не было никакого ответа, поэтому он был вынужден написать заявление в прокуратуру Кировского района. И там, в течение шести месяцев никто никакого ответа не смог дать ему.
При этом, представитель банка рассказал, что к ним никто не обращался за видеозаписями, на которых чётко видно кто забрал последние деньги Вячеслава, оставив его без средств к существованию. Поэтому он обратился в СМИ за помощью, чтобы дать ход делу и вернуть деньги законному владельцу.
Напомним, в июле прокуратура прекратила дело в отношении 26-летней женщины, которой банкомат выдал в пять раз больше денег, чем она запросила.
Анатолий Якимов
Комментарии
Лента новостей
"Обалденный рецепт": какие запросы вводили сибиряки делая, заготовки на зиму
В рамках нацпрокета БКД 2.0 отремонтировали Красный проспект в Новосибирске
Дизайнеры и архитекторы со всего мира встретились на форуме в Новосибирске
«Ты не мой сын»: пьяный омич убил своего лже-отца после 10 бутылок водки
Новосибирский парламентарий принял участие в обсуждении нового КоАПа
«Стрелял в затылок»: задержан вооружённый хулиган с остановки в Дзержинском районе
Воры из мобильников: как телефонные мошенники разводят новосибирцев на деньги
Депутаты отказались возвращать второй тур на выборах мэра Новосибирска
Новосибирцы ищут сокровища — спрос на металлоискатели вырос на 100 процентов
«Плётки за полмиллиона»: самый масштабный праздник нечисти пройдёт в Новосибирске
Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями
Статьи по теме
Названы результаты проверки Генпрокуратуры в Новосибирске
Больше всего раз в документе упоминается торговы...
Кредитные метры
Новосибирцы набрали ипотечных кредитов на 134,4 млрд рублей, ...
Карты под контролем
С 1 июля в России вступают в силу поправки в налоговый...
Новости по теме
Популярное