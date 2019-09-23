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«Пропала вся моя пенсия»: инвалид-новосибирец остался без денег из-за «тормозного» банкомата

Рубрика: общество

31.10.2019 18:21

Фото с сайта pixabay.com

Незадолго до Нового года житель Новосибирска решил купить продукты на праздничный стол; после похода к банкомату инвалид лишился и денег, и спокойствия.

Новосибирец почти год не может вернуть потерянные деньги и добиться справедливости.

Житель Новосибирска Вячеслав Р. 21 декабря 2018 года хотел снять деньги в одном из банкоматов Банка УралСиб, расположенного в торговом центре «Мега» в Кировском районе Новосибирска. Как и положено он ввёл четырёхзначный PIN-код. Однако на экране банкомата появилась надпись «Недостаточно средств». Вячеслав забрал карту и отправился к банкомату другого финансового учреждения, расположенному здесь же. И снова бездушная машина выдала надпись об отсутствии средств на счету.

На этот раз информация о нехватке денег оказалась правдивой, как оказалось позднее, так как запрос в первом банкомате был исполнен.

«Вначале я подумал, что банкомат неисправен. Но, как оказалось, после запроса он выдал деньги – 9600 рублей. Это была вся моя пенсия, которую я получаю по инвалидности», — рассказал Сиб.фм Вячеслав.

По словам представителя банка, куда обратился Вячеслав за разъяснениями, деньги забрали молодые люди, подошедшие к банкомату вслед за ним.

Вячеслав отправился в тот же день после случившегося в полицию, где написал заявление о хищении средств неизвестными. Однако в течение трёх месяцев не было никакого ответа, поэтому он был вынужден написать заявление в прокуратуру Кировского района. И там, в течение шести месяцев никто никакого ответа не смог дать ему.

При этом, представитель банка рассказал, что к ним никто не обращался за видеозаписями, на которых чётко видно кто забрал последние деньги Вячеслава, оставив его без средств к существованию. Поэтому он обратился в СМИ за помощью, чтобы дать ход делу и вернуть деньги законному владельцу. 

Напомним, в июле прокуратура прекратила дело в отношении 26-летней женщины, которой банкомат выдал в пять раз больше денег, чем она запросила. 

 

Анатолий Якимов

Теги: полиция прокуратура банки Новосибирск

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Instagram отменяет лайки

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

В России предложили не считать пиво алкоголем

21.07.2019 Бизнес 0 Коммент.

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18.07.2019 Общество 1 Коммент.

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