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Пьяные свиристели разбились о стены сибирской школы

Рубрика: общество

31.10.2019 21:25

фото со страницы Светланы Медведевой в социальной сети "ВКонтакте"

В Кемеровской области волонтёры спасают от гибели свиристелей; пьяные птицы врезаются в окна и стены зданий. 

В Междуреченске Кемеровской области учитель биологии одной из школ вывела детей на спасение свиристелей. Птицы демонстрировали неадекватное поведение: не могли держаться на ветках, а при попытке полететь — врезались в окна и стены школы. 

«Наелись забродившей рябины. Глазки закрывались, лапки не держали — короче, упились. Ветер швырял их об стену и стекла нашей школы. 13 птичек погибло (может и больше), трех, еле живых мы принесли в кабинет. Напоили, обогрели, погладили. Потом выпустили. Первую птицу — около школы, двух других на дамбе», — рассказала учитель биологи школы №22 Светлана Медведева изданию “Сибдепо”. 

По мнению орнитолога Николая Скалона, такое поведение птиц может быть вызвано тем, что, готовясь к холодам, птицы наедаются впрок. В зобу ягоды начинают бродить, что и приводит к опьянению. Если вам встретилась на улице “пьяная” птица, помогите ей, призывает орнитолог. Занесите в тепло, дайте прийти в себя и выпустите на свободу. 

Напомним, 25 октября стало известно, что орлы, улетевшие зимовать за границу, развели учёных на крупную сумму.  

Татьяна Картавых

Теги: птицы Кемеровская область помощь животным

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Стали известны сроки принятия закона о продаже алкоголя с 21 года

06.09.2019 Общество 0 Коммент.

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03.09.2019 Общество 0 Коммент.

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21.08.2019 Общество 0 Коммент.

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Пелагея доказала отсутствие у себя пластических операций

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22.07.2019 Культура 0 Коммент.

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21.07.2019 Бизнес 0 Коммент.

Инну Чурикову госпитализировали в НИИ имени Склифосовского

19.07.2019 Культура 0 Коммент.

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18.07.2019 Общество 1 Коммент.

В Госдуме ужесточают правила ввоза пальмового масла

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