Пьяные свиристели разбились о стены сибирской школы

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Пьяные свиристели разбились о стены сибирской школыРубрика: общество
31.10.2019 21:25
фото со страницы Светланы Медведевой в социальной сети "ВКонтакте"
В Кемеровской области волонтёры спасают от гибели свиристелей; пьяные птицы врезаются в окна и стены зданий.
В Междуреченске Кемеровской области учитель биологии одной из школ вывела детей на спасение свиристелей. Птицы демонстрировали неадекватное поведение: не могли держаться на ветках, а при попытке полететь — врезались в окна и стены школы.
«Наелись забродившей рябины. Глазки закрывались, лапки не держали — короче, упились. Ветер швырял их об стену и стекла нашей школы. 13 птичек погибло (может и больше), трех, еле живых мы принесли в кабинет. Напоили, обогрели, погладили. Потом выпустили. Первую птицу — около школы, двух других на дамбе», — рассказала учитель биологи школы №22 Светлана Медведева изданию “Сибдепо”.
По мнению орнитолога Николая Скалона, такое поведение птиц может быть вызвано тем, что, готовясь к холодам, птицы наедаются впрок. В зобу ягоды начинают бродить, что и приводит к опьянению. Если вам встретилась на улице “пьяная” птица, помогите ей, призывает орнитолог. Занесите в тепло, дайте прийти в себя и выпустите на свободу.
Напомним, 25 октября стало известно, что орлы, улетевшие зимовать за границу, развели учёных на крупную сумму.
Татьяна Картавых
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