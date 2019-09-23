Расписание игр ХК «Сибирь» в ноябре 2019 года

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Расписание игр ХК «Сибирь» в ноябре 2019 годаРубрика: общество, спорт
01.11.2019 08:38
Фото с официального сайта ХК "Сибирь"
Хоккейный сезон продолжается и ХК «Сибирь» продолжает двигаться к плей-офф; чтобы болельщики не пропустили ни одной игры «снеговиков», Сиб.фм подготовил расписание всех игр в ноябре.
3 ноября. Магнитогорск. 17:00 (здесь и далее новосибирское время – прим. Сиб.фм)
«Металлург» (Магнитогорск) – «Сибирь».
12 ноября. Ярославль. 23:00
«Локомотив» (Ярославль) – «Сибирь».
14 ноября. Нижний Новогород. 23:00
«Торпедо» (Нижний Новгород) – «Сибирь».
16 ноября. Москва. 21:00
«Динамо» (Москва) – «Сибирь».
20 ноября. Новосибирск. 19:30
«Сибирь» – «Ак Барс» (Казань).
22 ноября. Новосибирск. 19:30
«Сибирь» – «Торпедо» (Нижний Новгород).
24 ноября. Новосибирск. 17:30
«Сибирь» – «Адмирал» (Владивосток).
27 ноября. Казань. 23:00
«Ак Барс» (Казань) – «Сибирь».
30 ноября. Хельсинки. 00:30
«Йокерит» (Хельсинки) – «Сибирь».
Напомним, 29 октября ХК «Сибирь» обыграл «Автомобилист» из Екатеринбурга.
Анатолий Якимов
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Лента новостей
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