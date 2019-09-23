Расписание игр ХК «Сибирь» в ноябре 2019 года

Фото с официального сайта ХК "Сибирь"

Хоккейный сезон продолжается и ХК «Сибирь» продолжает двигаться к плей-офф; чтобы болельщики не пропустили ни одной игры «снеговиков», Сиб.фм подготовил расписание всех игр в ноябре.

3 ноября. Магнитогорск. 17:00 (здесь и далее новосибирское время – прим. Сиб.фм)

«Металлург» (Магнитогорск) – «Сибирь».

12 ноября. Ярославль. 23:00

«Локомотив» (Ярославль) – «Сибирь».

14 ноября. Нижний Новогород. 23:00

«Торпедо» (Нижний Новгород) – «Сибирь».

16 ноября. Москва. 21:00

«Динамо» (Москва) – «Сибирь».

20 ноября. Новосибирск. 19:30

«Сибирь» – «Ак Барс» (Казань).

22 ноября. Новосибирск. 19:30

«Сибирь» – «Торпедо» (Нижний Новгород).

24 ноября. Новосибирск. 17:30

«Сибирь» – «Адмирал» (Владивосток).

27 ноября. Казань. 23:00

«Ак Барс» (Казань) – «Сибирь».

30 ноября. Хельсинки. 00:30

«Йокерит» (Хельсинки) – «Сибирь».

Напомним, 29 октября ХК «Сибирь» обыграл «Автомобилист» из Екатеринбурга.