Расписание игр ВК «Локомотив» в ноябре 2019 года

Фото с сайка ВК "Локомотив"

Волейбольный «Локомотив» продолжает успешно продвигаться в Чемпионате и Кубке России; чтобы болельщики не пропустили ни одной игры новосибирской команды, Сиб.фм подготовил расписание всех матчей в ноябре.

2 ноября, 19:00 (здесь и далее время новосибирское)

Чемпионат России: «Локомотив» – «Югра-Самотлор» (Нижневартовск)

6 ноября, 19:00

Чемпионат России: «Локомотив» – «Кузбасс» (Кемеровская область)

9 ноября, 19:00

Чемпионат России: «Локомотив» – «АСК» (Нижний Новгород)

15 ноября, 19:00

Кубок России: «Локомотив» – «Динамо ЛО» (Ленинградская область)

16 ноября, 19:00

Кубок России: «Локомотив» – «Югра-Самотлор» (Нижневартовск)

17 ноября, 19:00

Кубок России: «Локомотив» – «Зенит-Казань» (Казань)

20 ноября, 23:59

Чемпионат России: «Зенит» (Санкт-Петербург) – «Локомотив»

23 ноября, 23:59

Чемпионат России: «Динамо» (Москва) – «Локомотив»

30 ноября, 19:00

Чемпионат России: «Локомотив» – «Белогорье» (Белгород)

Матчи, в которых ВК «Локомотив» указан первым, состоятся в Новосибирске. Остальные игры команды проведёт в гостях.

Напомним, 26 октября «Локомотив» обыграл красноярский «Енисей».