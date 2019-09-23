Расписание игр ВК «Локомотив» в ноябре 2019 года

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Расписание игр ВК «Локомотив» в ноябре 2019 годаРубрика: общество, спорт
01.11.2019 09:51
Фото с сайка ВК "Локомотив"
Волейбольный «Локомотив» продолжает успешно продвигаться в Чемпионате и Кубке России; чтобы болельщики не пропустили ни одной игры новосибирской команды, Сиб.фм подготовил расписание всех матчей в ноябре.
2 ноября, 19:00 (здесь и далее время новосибирское)
Чемпионат России: «Локомотив» – «Югра-Самотлор» (Нижневартовск)
6 ноября, 19:00
Чемпионат России: «Локомотив» – «Кузбасс» (Кемеровская область)
9 ноября, 19:00
Чемпионат России: «Локомотив» – «АСК» (Нижний Новгород)
15 ноября, 19:00
Кубок России: «Локомотив» – «Динамо ЛО» (Ленинградская область)
16 ноября, 19:00
Кубок России: «Локомотив» – «Югра-Самотлор» (Нижневартовск)
17 ноября, 19:00
Кубок России: «Локомотив» – «Зенит-Казань» (Казань)
20 ноября, 23:59
Чемпионат России: «Зенит» (Санкт-Петербург) – «Локомотив»
23 ноября, 23:59
Чемпионат России: «Динамо» (Москва) – «Локомотив»
30 ноября, 19:00
Чемпионат России: «Локомотив» – «Белогорье» (Белгород)
Матчи, в которых ВК «Локомотив» указан первым, состоятся в Новосибирске. Остальные игры команды проведёт в гостях.
Напомним, 26 октября «Локомотив» обыграл красноярский «Енисей».
Эмиль Фукс
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