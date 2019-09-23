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Развитие комплекса «Готов к труду и обороне» обсудили в Новосибирске

Рубрика: общество

31.10.2019 21:03

Фото Законодательное собрание Новосибирской области

«Круглый» стол, посвящённый развитию комплекса «Готов к труду и обороне» прошёл в Кировском районе Новосибирска; инициатором проведения выступили комитет Законодательного собрания по культуре, образованию, науке, спорту и молодежной политике и фонд развития социальных инициатив «Общее дело».

Вопросы перспективы дальнейшего развития спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» обсудили на прошедшем в Кировском районе «круглом» столе. Участники заседания попытались ответить на вопросы, как сделать так, чтобы во всех районах Новосибирска и области появились площадки для сдачи норм комплекса ГТО; как привлечь на них специалистов, которые будут помогать не только сдавать нормативы, но и тренировать желающих.

Среди участников обсуждения были председатель комитет Законодательного собрания Новосибирской области по культуре, образованию, науке, спорту и молодежной политике Вениамин Пак и заместитель председателя комитета, олимпийский чемпион по спортивной гимнастике, посол ГТО в Новосибирской области Евгений Подгорный.

Министр физической культуры и спорта Новосибирской области Сергей Ахапов рассказал об основных трудностях внедрения и популяризации в нашем регионе комплекса «Готов к труду и обороне. В частности он обозначил проблему дефицита финансирования на муниципальном уровне. В частности в 2018 году на развитие комплекса ГТО в регионе было потрачено чуть более 11 миллионов рублей, в том числе включая зарплаты инструкторов и проведение мероприятий.

«В пяти муниципальных районах: Венгеровском, Здвинском, Северном, Усть-Тарском и Чановском, на внедрение и реализацию в 2018 году средств, вообще, не выделялось. Ещё в семи муниципальных районах области расходы на ГТО не превышали 50 тысяч рублей за год», — отметил министр.

Сергей Ахапов рассказал, что в ближайшее время с муниципальными чиновниками проведут совещания, чтобы в 2020 году в районных бюджетах появилась строка финансирования на реализацию комплекса ГТО

Кроме того, по словам министра, в 2020 году в Баганском, Барабинском, Болотнинском, Искитимском, Карасукском, Коченевском, Мошковском, Черепановском и Чулымском районах, а также в рабочем посёлке Кольцово и городе Новосибирске в рамках госпрограммы развития спорта в Новосибирской области и федерального проекта «Спорт — норма жизни» планируется построить 11 площадок для сдачи норм ГТО. В этом году построено 12 таких площадок.

«Площадки строим хорошие, большие — площадью 24 на 12 метров, за три миллиона рублей, что включает в себя: и все необходимое для сдачи норм ГТО, и всевозможные уличные тренажеры», — отметил Сергей Ахапов.

Он рассказал, что сейчас ведутся переговоры с федеральным Минспортом, чтобы увеличить количество площадок, но не за счет уменьшения этих площадок или их оборудования, а за счет больших вложений — федерального и регионального уровней

Однако есть и другие проблемы: нехватка квалифицированных кадров, которые могли бы выступать инструкторами; низкий охват ГТО среди жителей Новосибирска в сравнении с сельским населением области; невысокий уровень подготовки на уроках физкультуры в образовательных учреждениях. Сейчас в области проводиться около шести фестивалей ГТО в год, на которые можно только прийти и сдать нормы. А где тренироваться?

Участники «круглого» стола пришли к выводу, что в каждом районе Новосибирска и области должно быть несколько площадок для сдачи норм ГТО. В определённое время там должен дежурить инструктор, который поможет всем желающим потренироваться перед сдачей норм комплекса «Готов к труду и обороне». Пилотным для реализации этого проекта в нашем регионе выбран Кировский район Новосибирска, где в ближайшие дни пройдет еще одно совещание.

Как отметил председатель комитета Законодательного собрания Новосибирской области по культуре, образованию, науке, спорту и молодежной политике Вениамин Пак, комплекс ГТО уже возродился, люди сдают тесты, получают значки, просто нужно упорядочить, систематизироваться эту работу. Люди должны знать, где надо регистрироваться, где тренироваться, куда приходить сдавать нормы, какие требования будут предъявляться.

«В Кировском районе эта инфраструктура есть, и на этой базе нам нужно стартовать, массово привлекать людей, чтобы они занимались физкультурой и спортом. Ведь нормативы — это некий тест. Если человек постоянно тренируется, если он вовлечен, ему легче будет сдавать. Наша задача — сделать все, чтобы как можно больше людей вовлекалось в этот процесс», — отметил Вениамин Пак.

Напомним, 23 октября стало известно, что в Новосибирской области прошёл V кубок по адаптивному конному спорту.

 

Анатолий Якимов

Теги: спорт Новосибирская область Законодательное собрание ГТО

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