Режиссёр из Новосибирска сняла фильм-воспоминание о фронтовиках

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Режиссёр из Новосибирска сняла фильм-воспоминание о фронтовикахРубрика: общество
31.10.2019 10:40
Фото предоставлено пресс-службой "Новосибирсквидеопроката".
Новосибирский режиссёр Раиса Ерназарова сняла фильм «Бессмертный полк села Камышенка»; премьера документальной картины пройдёт 7 ноября.
Премьера документального фильма новосибирского режиссёра Раисы Ерназаровой «Бессмертный полк села Камышенка», в котором собраны воспоминания детей и внуков участников Отечественной войны, пройдёт 7 ноября в кинозале «Синема». Об этом сообщили в пресс-службе "Новосибирсквидеопроката".
В фильме Раисы Ерназаровой «Бессмертный полк села Камышенка» наши современники рассказали о своих отцах, дедах, бабушках и прабабушках. Благодаря сельским энтузиастам удалось увидеть фотографии тех далёких военных лет, увидеть, как жили сибиряки, а также прочувствовать былой дух общности и патриотизма, объединявший людей.
Фильм снят при поддержке Министерства культуры РФ, Российского военно-исторического общества, а также студии «Центр культур народов».
Премьерный показ пройдёт в 16:30 в новосибирском кинозале «Синема» по улице Каинской, 4.
Вход свободный.
Напомним, 6 июня Сиб.фм писал о режиссёре из Новосибирска, которая попала на международный кинофестиваль с проблемной лавстори.
Мария Машанова
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