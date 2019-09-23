Режиссёр из Новосибирска сняла фильм-воспоминание о фронтовиках

Фото предоставлено пресс-службой "Новосибирсквидеопроката".

Новосибирский режиссёр Раиса Ерназарова сняла фильм «Бессмертный полк села Камышенка»; премьера документальной картины пройдёт 7 ноября.

Премьера документального фильма новосибирского режиссёра Раисы Ерназаровой «Бессмертный полк села Камышенка», в котором собраны воспоминания детей и внуков участников Отечественной войны, пройдёт 7 ноября в кинозале «Синема». Об этом сообщили в пресс-службе "Новосибирсквидеопроката".

В фильме Раисы Ерназаровой «Бессмертный полк села Камышенка» наши современники рассказали о своих отцах, дедах, бабушках и прабабушках. Благодаря сельским энтузиастам удалось увидеть фотографии тех далёких военных лет, увидеть, как жили сибиряки, а также прочувствовать былой дух общности и патриотизма, объединявший людей.

Фильм снят при поддержке Министерства культуры РФ, Российского военно-исторического общества, а также студии «Центр культур народов».

Премьерный показ пройдёт в 16:30 в новосибирском кинозале «Синема» по улице Каинской, 4.

Вход свободный.

Напомним, 6 июня Сиб.фм писал о режиссёре из Новосибирска, которая попала на международный кинофестиваль с проблемной лавстори.