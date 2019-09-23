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Сотрудник "РЖД" продавал свой "авторитет" за 560 тысяч рублей

Рубрика: общество, проиcшествия

31.10.2019 09:50

ФОТО С САЙТА PIXABAY.COM

Руководителя одного из подразделений ОАО "РЖД" подозревают в получении взяток; он обещал содействие в отправке грузов в обмен на деньги. 

Уголовное дело возбуждено в отношении начальника производственного участка механизированной дистанции погрузочно-разгрузочных работ и коммерческих операций Западно-Сибирской дирекции по управлению терминально-складским комплексом структурного подразделения ОАО «РЖД» по факту получения взятки в крупном размере. Об этом сообщили в пресс-службе правоохранительного ведомства. 
 
По версии следствия, подозреваемый в 2017 году потребовал от представителя коммерческой организации передать ему взятку в виде денег за использование своего авторитета и иных возможностей занимаемой им должности при организации погрузочно-разгрузочных работ по перегрузке товаров в грузовые вагоны.
"При этом он высказал угрозы совершить действия, связанные с его служебным положением, которые могут причинить вред деятельности коммерческой организации", — уточнили в пресс-службе. 
Представитель коммерческой организации согласился с его предложением и с августа 2017 года по декабрь 2018 выплатил сотруднику РЖД 194 900 рублей.
Также в ходе следствия установлено, что подозреваемый совершил аналогичные преступные действия в отношении ещё трёх коммерческих организаций. Общая сумма полученных взяток составила более 560 тысяч рублей.
Напомним, 13 сентября по подозрению в получении взятки был задержан начальник железнодорожной станции Новосибирск-Главный. 

Мария Машанова

Теги: Новосибирская область взятка РЖД

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ХК «Сибирь» – ЦСКА: прогнозы букмекеров, время начала матча и где смотреть прямую трансляцию

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сегодня 10:01 Общество 0 Коммент.

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сегодня 09:50 Общество 0 Коммент.

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сегодня 09:20 Общество 0 Коммент.

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сегодня 08:50 Общество 0 Коммент.

На травлю в школе жалуются больше половины российских детей

сегодня 08:35 Общество 0 Коммент.

Водителю «Яндекс.Такси» оторвало ухо в ДТП в Новосибирске

сегодня 08:18 Хроника 0 Коммент.

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сегодня 08:10 Общество 0 Коммент.

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сегодня 07:44 Афиша 0 Коммент.

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сегодня 07:06 Общество 0 Коммент.

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сегодня 07:01 Общество 0 Коммент.

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сегодня 06:01 Общество 0 Коммент.

Пожарная машина протаранила автобус и такси

вчера 22:25 Хроника 0 Коммент.

Девочка не смогла спуститься с крыши и вызвала спасателей в Новосибирске

вчера 21:23 Хроника 0 Коммент.

Стрельба в Новосибирске: пострадавший в реанимации

вчера 20:16 Хроника 0 Коммент.

Каждый четвёртый новосибирец не берёт в дорогу аптечку

вчера 20:02 Общество 0 Коммент.

Точка в деле Круга: следователи раскрыли убийство 17-летней давности

23.09.2019 Хроника 0 Коммент.

Стали известны сроки принятия закона о продаже алкоголя с 21 года

06.09.2019 Общество 0 Коммент.

В День знаний школьников поздравили «рюмкой водки»

03.09.2019 Общество 0 Коммент.

Умерла актриса из сериалов «Бригада» и «Моя прекрасная няня»

21.08.2019 Общество 0 Коммент.

Елизавета II купила четыре квартиры в Москве за 587 миллионов рублей

08.08.2019 Общество 0 Коммент.

Пелагея доказала отсутствие у себя пластических операций

22.07.2019 Общество 0 Коммент.

Видео: Metallica спела «Группу крови» Цоя на концерте в Москве

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

Instagram отменяет лайки

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

В России предложили не считать пиво алкоголем

21.07.2019 Бизнес 0 Коммент.

Инну Чурикову госпитализировали в НИИ имени Склифосовского

19.07.2019 Культура 0 Коммент.

Россиянам показали новые электронные паспорта

18.07.2019 Общество 1 Коммент.

В Госдуме ужесточают правила ввоза пальмового масла

18.07.2019 Политика 0 Коммент.

Водители ответят за смерть пациентов в машине скорой

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Эксперты Роскачества дали советы по выбору «правильного» арбуза

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

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17.07.2019 Общество 0 Коммент.

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17.07.2019 Общество 0 Коммент.

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