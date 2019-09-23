Сотрудник "РЖД" продавал свой "авторитет" за 560 тысяч рублей

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Руководителя одного из подразделений ОАО "РЖД" подозревают в получении взяток; он обещал содействие в отправке грузов в обмен на деньги.

Уголовное дело возбуждено в отношении начальника производственного участка механизированной дистанции погрузочно-разгрузочных работ и коммерческих операций Западно-Сибирской дирекции по управлению терминально-складским комплексом структурного подразделения ОАО «РЖД» по факту получения взятки в крупном размере. Об этом сообщили в пресс-службе правоохранительного ведомства.

По версии следствия, подозреваемый в 2017 году потребовал от представителя коммерческой организации передать ему взятку в виде денег за использование своего авторитета и иных возможностей занимаемой им должности при организации погрузочно-разгрузочных работ по перегрузке товаров в грузовые вагоны.

"При этом он высказал угрозы совершить действия, связанные с его служебным положением, которые могут причинить вред деятельности коммерческой организации", — уточнили в пресс-службе.

Представитель коммерческой организации согласился с его предложением и с августа 2017 года по декабрь 2018 выплатил сотруднику РЖД 194 900 рублей.

Также в ходе следствия установлено, что подозреваемый совершил аналогичные преступные действия в отношении ещё трёх коммерческих организаций. Общая сумма полученных взяток составила более 560 тысяч рублей.

Напомним, 13 сентября по подозрению в получении взятки был задержан начальник железнодорожной станции Новосибирск-Главный.