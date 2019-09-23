Сотрудник "РЖД" продавал свой "авторитет" за 560 тысяч рублей

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Сотрудник "РЖД" продавал свой "авторитет" за 560 тысяч рублейРубрика: общество, проиcшествия
31.10.2019 09:50
ФОТО С САЙТА PIXABAY.COM
Руководителя одного из подразделений ОАО "РЖД" подозревают в получении взяток; он обещал содействие в отправке грузов в обмен на деньги.
Мария Машанова
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