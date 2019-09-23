Старейшая женщина России пять месяцев не дожила до 124-летия

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Старейшая женщина России пять месяцев не дожила до 124-летияРубрика: общество
31.10.2019 09:00
Фото из группы "Ревизорро Новосибирск" в социальной сети "ВКонтакте"
Умерла самая пожилая жительница России; ей было 123 года.
Старейшая жительница России Танзиля Бисембеева скончалась в Астраханской области на 124-м году жизни.
У женщины было три сына, десять внуков, 25 правнуков и два праправнука.
Танзиля Бисембеева родилась 14 марта 1896 года. По данным СМИ, по продолжительности жизни она обогнала француженку Жанну Луизу Кальман, которая прожила 122 года 164 дня и была занесена в Книгу рекордов Гиннесса как «самый долгоживущий человек на планете за всю историю».
Напомним, 29 сентября «Мерседес» насмерть сбил новосибирского долгожителя.
Мария Машанова
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Популярный во Франции автор написал текст для «Тотального диктанта»
Травмы оказались страшнее: избитую хозяином собаку обследовали в Новосибирске
Однорукий спортсмен из Новосибирска бросил вызов Конору Макгрегору
Новосибирская область обогнала все регионы Сибири по количеству безработных
Почти 75% российских путешественников отправятся за границу на ноябрьские праздники
Девочка не смогла спуститься с крыши и вызвала спасателей в Новосибирске
Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями
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