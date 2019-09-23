Старейшая женщина России пять месяцев не дожила до 124-летия

Фото из группы "Ревизорро Новосибирск" в социальной сети "ВКонтакте"

Умерла самая пожилая жительница России; ей было 123 года.

Старейшая жительница России Танзиля Бисембеева скончалась в Астраханской области на 124-м году жизни.

У женщины было три сына, десять внуков, 25 правнуков и два праправнука.

Танзиля Бисембеева родилась 14 марта 1896 года. По данным СМИ, по продолжительности жизни она обогнала француженку Жанну Луизу Кальман, которая прожила 122 года 164 дня и была занесена в Книгу рекордов Гиннесса как «самый долгоживущий человек на планете за всю историю».

Напомним, 29 сентября «Мерседес» насмерть сбил новосибирского долгожителя.