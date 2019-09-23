Стрельба в Дзержинском районе: подозреваемый на свободе, пострадавший в больнице

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Стрельба в Дзержинском районе: подозреваемый на свободе, пострадавший в больницеРубрика: проиcшествия
31.10.2019 13:21
Фото Pixabay
Неизвестный выстрелил в мужчину на остановке «Сад Мичуринцев» накануне вечером; хулиган до сих пор не задержан.
Мужчина выстрелил в жителя Новосибирска, который стоял на остановке «Сад Мичуринцев» в Дзержинском районе города поздно вечером 30 октября. Как сообщила Сиб.фм пресс-служба ГУ МВД по Новосибирской области, подозреваемого ещё не задержали.
«Проводятся оперативные действия по задержанию подозреваемого. Пострадавший на данный момент в больнице», — рассказали Сиб.фм в пресс-службе ведомства.
В пресс-службе Минздрава Новосибирской области пока не смогли предоставить Сиб.фм информацию о состоянии мужчины, в которого стреляли. В ГУВД также не распространяются о характере травм пострадавшего.
Напомним, сегодня сотрудники уголовного розыска задержали ещё одного подозреваемого в деле о перестрелке на Хилокском рынке.
Эмиль Фукс
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