«Стрелял в затылок»: задержан вооружённый хулиган с остановки в Дзержинском районе

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«Стрелял в затылок»: задержан вооружённый хулиган с остановки в Дзержинском районеРубрика: проиcшествия
31.10.2019 15:16
Фото Pixabay
Полиция задержала подозреваемого в стрельбе на остановке «Сад Дзержинского»; участники конфликта были знакомы.
Задержан злоумышленник, выстреливший в мужчину на остановке «Сад Дзержинского» в Новосибирске. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Новосибирской области. Ранее судимый 34-летний житель рабочего посёлка Линёво Искитимского района выстрелил пострадавшему в голову.
«В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий сотрудники Управления уголовного розыска ГУ МВД России по Новосибирской области совместно с оперативниками УМВД России по городу Новосибирску установили и задержали подозреваемого в совершении преступления — 34-летнего жителя рабочего посёлка Линёво Искитимского района, ранее судимого за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью», — добавили в пресс-службе.
Потерпевший и подозреваемый были знакомы: мужчины работали на одном предприятии. Сейчас пострадавший с огнестрельным ранением затылка доставлен в Городскую клиническую больницу № 2.
Напомним, сегодня задержали третьего подозреваемого в стрельбе на Хилокском рынке.
Эмиль Фукс
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