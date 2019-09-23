«Стрелял в затылок»: задержан вооружённый хулиган с остановки в Дзержинском районе

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Полиция задержала подозреваемого в стрельбе на остановке «Сад Дзержинского»; участники конфликта были знакомы.

Задержан злоумышленник, выстреливший в мужчину на остановке «Сад Дзержинского» в Новосибирске. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Новосибирской области. Ранее судимый 34-летний житель рабочего посёлка Линёво Искитимского района выстрелил пострадавшему в голову.

«В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий сотрудники Управления уголовного розыска ГУ МВД России по Новосибирской области совместно с оперативниками УМВД России по городу Новосибирску установили и задержали подозреваемого в совершении преступления — 34-летнего жителя рабочего посёлка Линёво Искитимского района, ранее судимого за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью», — добавили в пресс-службе.

Потерпевший и подозреваемый были знакомы: мужчины работали на одном предприятии. Сейчас пострадавший с огнестрельным ранением затылка доставлен в Городскую клиническую больницу № 2.

Напомним, сегодня задержали третьего подозреваемого в стрельбе на Хилокском рынке.