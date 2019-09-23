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«Свиноворот свиней»: сотни поросят пострадали в ДТП в Сибири

Рубрика: проиcшествия

31.10.2019 17:18

Фото с группы ВК "Плохие новости"

Фура со свиньями съехала в кювет на границе Кемеровской области; большая часть животных погибла.

Фура, перевозившая свиней, перевернулась накануне, 30 октября. Как сообщает очевидец событий в сообществе «Подслушано Юрга» в социальной сети «ВКонтакте», многие свиньи погибли либо получили серьёзные травмы.

«На границе Кемеровской области и Красноярского края, близ посёлка Тяжинский, накануне перевернулась фура, перевозившая свиней. Животные получили травмы, некоторые погибли, а редкие счастливчики попытались сбежать от неминуемого попадания на прилавки мясных магазинов. Удалось ли им обрести свободу — история умалчивает», — пишет автор.

Как сообщают местные СМИ, водитель фуры в ДТП не пострадал. Комментаторы в соцсетях иронизируют на тему побега свиней на свободу.

«Свиноворот свиней»;

«Побег свиней. Этот план они годами разрабатывали!»;

«У обычной домашней свиньи точно не получится долго гулять: либо её покушает в лесу зверьё, либо поймают», — пишут подписчики. 

Напомним, 21 октября фура со свиньями перевернулась под Новокузнецком.

Эмиль Фукс

Теги: ДТП Красноярский край

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«Свиноворот свиней»: сотни поросят пострадали в ДТП в Сибири

сегодня 17:18 Хроника 0 Коммент.

В рамках нацпрокета БКД 2.0 отремонтировали Красный проспект в Новосибирске

сегодня 17:02 Общество 0 Коммент.

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сегодня 17:00 Общество 0 Коммент.

«Ты не мой сын»: пьяный омич убил своего лже-отца после 10 бутылок водки

сегодня 16:20 Хроника 0 Коммент.

Новосибирский парламентарий принял участие в обсуждении нового КоАПа

сегодня 16:04 Общество 0 Коммент.

Какие изменения ждут россиян с 1 ноября

сегодня 16:00 Общество 0 Коммент.

Заказное убийство 11-летней давности раскрыли в Новосибирске

сегодня 15:43 Хроника 0 Коммент.

Новосибирский торговый форум удивит участников

сегодня 15:42 Бизнес 0 Коммент.

Пострадавший от выстрела в Дзержинском районе скончался в больнице

сегодня 15:21 Хроника 0 Коммент.

«Стрелял в затылок»: задержан вооружённый хулиган с остановки в Дзержинском районе

сегодня 15:16 Хроника 0 Коммент.

Из Новосибирской области уехали почти пять тысяч врачей

сегодня 14:55 Общество 0 Коммент.

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сегодня 14:55 Общество 0 Коммент.

Депутаты отказались возвращать второй тур на выборах мэра Новосибирска

сегодня 14:52 Политика 0 Коммент.

Новосибирцы ищут сокровища — спрос на металлоискатели вырос на 100 процентов

сегодня 14:40 Общество 0 Коммент.

Написать диктант на вокзале позвали новосибирцев

сегодня 14:00 Общество 0 Коммент.

«Плётки за полмиллиона»: самый масштабный праздник нечисти пройдёт в Новосибирске

сегодня 13:48 Культура 0 Коммент.

В Новосибирске подорожало дизельное топливо

сегодня 13:05 Общество 0 Коммент.

Гендиректор двух предприятий Новосибирска в суде расскажет, почему держал без зарплаты 200 человек

сегодня 12:20 Общество 0 Коммент.

Старейшая женщина России пять месяцев не дожила до 124-летия

сегодня 09:00 Общество 0 Коммент.

Точка в деле Круга: следователи раскрыли убийство 17-летней давности

23.09.2019 Хроника 0 Коммент.

Стали известны сроки принятия закона о продаже алкоголя с 21 года

06.09.2019 Общество 0 Коммент.

В День знаний школьников поздравили «рюмкой водки»

03.09.2019 Общество 0 Коммент.

Умерла актриса из сериалов «Бригада» и «Моя прекрасная няня»

21.08.2019 Общество 0 Коммент.

Елизавета II купила четыре квартиры в Москве за 587 миллионов рублей

08.08.2019 Общество 0 Коммент.

Пелагея доказала отсутствие у себя пластических операций

22.07.2019 Общество 0 Коммент.

Видео: Metallica спела «Группу крови» Цоя на концерте в Москве

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

Instagram отменяет лайки

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

В России предложили не считать пиво алкоголем

21.07.2019 Бизнес 0 Коммент.

Инну Чурикову госпитализировали в НИИ имени Склифосовского

19.07.2019 Культура 0 Коммент.

Россиянам показали новые электронные паспорта

18.07.2019 Общество 1 Коммент.

В Госдуме ужесточают правила ввоза пальмового масла

18.07.2019 Политика 0 Коммент.

Водители ответят за смерть пациентов в машине скорой

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Эксперты Роскачества дали советы по выбору «правильного» арбуза

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

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17.07.2019 Общество 0 Коммент.

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