«Свиноворот свиней»: сотни поросят пострадали в ДТП в Сибири

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«Свиноворот свиней»: сотни поросят пострадали в ДТП в СибириРубрика: проиcшествия
31.10.2019 17:18
Фото с группы ВК "Плохие новости"
Фура со свиньями съехала в кювет на границе Кемеровской области; большая часть животных погибла.
Фура, перевозившая свиней, перевернулась накануне, 30 октября. Как сообщает очевидец событий в сообществе «Подслушано Юрга» в социальной сети «ВКонтакте», многие свиньи погибли либо получили серьёзные травмы.
«На границе Кемеровской области и Красноярского края, близ посёлка Тяжинский, накануне перевернулась фура, перевозившая свиней. Животные получили травмы, некоторые погибли, а редкие счастливчики попытались сбежать от неминуемого попадания на прилавки мясных магазинов. Удалось ли им обрести свободу — история умалчивает», — пишет автор.
Как сообщают местные СМИ, водитель фуры в ДТП не пострадал. Комментаторы в соцсетях иронизируют на тему побега свиней на свободу.
«Свиноворот свиней»;
«Побег свиней. Этот план они годами разрабатывали!»;
«У обычной домашней свиньи точно не получится долго гулять: либо её покушает в лесу зверьё, либо поймают», — пишут подписчики.
Напомним, 21 октября фура со свиньями перевернулась под Новокузнецком.
Эмиль Фукс
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