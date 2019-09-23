«Свиноворот свиней»: сотни поросят пострадали в ДТП в Сибири

Фото с группы ВК "Плохие новости"

Фура со свиньями съехала в кювет на границе Кемеровской области; большая часть животных погибла.

Фура, перевозившая свиней, перевернулась накануне, 30 октября. Как сообщает очевидец событий в сообществе «Подслушано Юрга» в социальной сети «ВКонтакте», многие свиньи погибли либо получили серьёзные травмы.

«На границе Кемеровской области и Красноярского края, близ посёлка Тяжинский, накануне перевернулась фура, перевозившая свиней. Животные получили травмы, некоторые погибли, а редкие счастливчики попытались сбежать от неминуемого попадания на прилавки мясных магазинов. Удалось ли им обрести свободу — история умалчивает», — пишет автор.

Как сообщают местные СМИ, водитель фуры в ДТП не пострадал. Комментаторы в соцсетях иронизируют на тему побега свиней на свободу.

«Свиноворот свиней»;

«Побег свиней. Этот план они годами разрабатывали!»;

«У обычной домашней свиньи точно не получится долго гулять: либо её покушает в лесу зверьё, либо поймают», — пишут подписчики.

Напомним, 21 октября фура со свиньями перевернулась под Новокузнецком.