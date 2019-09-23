Трамвай и кроссовер столкнулись в центре Новосибирска

Лента новостейПредложить новость
"Обалденный рецепт": какие запросы вводили сибиряки делая, заготовки на зиму
В рамках нацпрокета БКД 2.0 отремонтировали Красный проспект в Новосибирске
Дизайнеры и архитекторы со всего мира встретились на форуме в Новосибирске
«Ты не мой сын»: пьяный омич убил своего лже-отца после 10 бутылок водки
Новосибирский парламентарий принял участие в обсуждении нового КоАПа
«Стрелял в затылок»: задержан вооружённый хулиган с остановки в Дзержинском районе
Воры из мобильников: как телефонные мошенники разводят новосибирцев на деньги
Депутаты отказались возвращать второй тур на выборах мэра Новосибирска
Новосибирцы ищут сокровища — спрос на металлоискатели вырос на 100 процентов
«Плётки за полмиллиона»: самый масштабный праздник нечисти пройдёт в Новосибирске
Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями
Трамвай и кроссовер столкнулись в центре НовосибирскаРубрика: проиcшествия
31.10.2019 19:40
фото со страницы "АСТ-54" в социальной сети "ВКонтакте"
Авария в центре Новосибирска спровоцировала пробку; в ДТП пострадал только транспорт.
Столкновение внедорожника и трамвая №13 произошло на пересечении улиц Мичурина и Гоголя. Сообщение об этом появилось в группе "АСТ-54" в соцсети "Вконтакте".
Легендарный трамвай №13 не раз становился героем дорожных сводок.
"Сколько у него уже звезд на боку в этом сезоне, кто считает?", — спрашивают одни.
"Легенда снова в деле", — резюмируют другие.
Люди в аварии не пострадали.
Напомним, 30 октября на мосту в Новосибирске столкнулись три автомобиля и троллейбус.
Алёна Коврова
Комментарии
Лента новостей
"Обалденный рецепт": какие запросы вводили сибиряки делая, заготовки на зиму
В рамках нацпрокета БКД 2.0 отремонтировали Красный проспект в Новосибирске
Дизайнеры и архитекторы со всего мира встретились на форуме в Новосибирске
«Ты не мой сын»: пьяный омич убил своего лже-отца после 10 бутылок водки
Новосибирский парламентарий принял участие в обсуждении нового КоАПа
«Стрелял в затылок»: задержан вооружённый хулиган с остановки в Дзержинском районе
Воры из мобильников: как телефонные мошенники разводят новосибирцев на деньги
Депутаты отказались возвращать второй тур на выборах мэра Новосибирска
Новосибирцы ищут сокровища — спрос на металлоискатели вырос на 100 процентов
«Плётки за полмиллиона»: самый масштабный праздник нечисти пройдёт в Новосибирске
Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями
Статьи по теме
Стратегия не прошла
У законодателей есть вопросы к плану развития Новосиби...
«Олды тут» – как наши мамы и бабушки покоряют интернет
Как перевести наших старших родственников через дорогу между п...
Новости по теме
Популярное