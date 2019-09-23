Трамвай и кроссовер столкнулись в центре Новосибирска

фото со страницы "АСТ-54" в социальной сети "ВКонтакте"

Авария в центре Новосибирска спровоцировала пробку; в ДТП пострадал только транспорт.

Столкновение внедорожника и трамвая №13 произошло на пересечении улиц Мичурина и Гоголя. Сообщение об этом появилось в группе "АСТ-54" в соцсети "Вконтакте".

Легендарный трамвай №13 не раз становился героем дорожных сводок.

"Сколько у него уже звезд на боку в этом сезоне, кто считает?", — спрашивают одни.

"Легенда снова в деле", — резюмируют другие.

Люди в аварии не пострадали.

Напомним, 30 октября на мосту в Новосибирске столкнулись три автомобиля и троллейбус.