Убийство ребёнка в детском саду взял под личный контроль глава Следкома

фото и видео следственного комитета России

Александр Бастрыкин взял под личный контроль убийство ребёнка в детском саду Нарьян-Мара; в сети появилось первое видео с допросом подозреваемого.

Мужчина ворвался в детский сад Нарьян-Мара и во время тихого часа убил ребёнка, нанеся ножевое ранение горла. Охранник и подоспевший полицейский смогли задержать душегуба. Им оказался 36-летний местный житель.

Следственный комитет возбудил три уголовных дела. Первое в отношении задержанного по статье “Убийство”, ещё два в отношении охранника и сотрудников детского сада по статьям “Халатность” и “Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности”.

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин взял расследование дела об убийстве шестилетнего мальчика в спальне детского сада “Сказка” под личный контроль.

Следователи не исключают, что причиной убийства ребёнка могла стать месть.

Напомним, в Хакасии мать, после ссоры с мужем, выколола глаза собственному четырёхмесячному ребёнку.