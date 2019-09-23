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Убийство ребёнка в детском саду взял под личный контроль глава СледкомаРубрика: проиcшествия
31.10.2019 22:11
фото и видео следственного комитета России
Александр Бастрыкин взял под личный контроль убийство ребёнка в детском саду Нарьян-Мара; в сети появилось первое видео с допросом подозреваемого.
Мужчина ворвался в детский сад Нарьян-Мара и во время тихого часа убил ребёнка, нанеся ножевое ранение горла. Охранник и подоспевший полицейский смогли задержать душегуба. Им оказался 36-летний местный житель.
Следственный комитет возбудил три уголовных дела. Первое в отношении задержанного по статье “Убийство”, ещё два в отношении охранника и сотрудников детского сада по статьям “Халатность” и “Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности”.
Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин взял расследование дела об убийстве шестилетнего мальчика в спальне детского сада “Сказка” под личный контроль.
Следователи не исключают, что причиной убийства ребёнка могла стать месть.
Напомним, в Хакасии мать, после ссоры с мужем, выколола глаза собственному четырёхмесячному ребёнку.
Татьяна Картавых
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Убийство ребёнка в детском саду взял под личный контроль глава Следкома
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