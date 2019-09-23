Почти 500 машин будут чистить улицы Новосибирска зимой

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Почти 500 машин будут чистить улицы Новосибирска зимойРубрика: общество
31.10.2019 12:45
фото Pixabay.com
Для содержания дорог в зимний период приготовлено 496 единиц спецтехники; штат работников укомплектован на 80%.
Мэрия Новосибирска решила отказаться от закупки песко-соляной смеси для борьбы с гололёдом в этом году. Вместо этого заготовлены почти 90 тысяч тонн отсева горных пород и 3 тысячи тонн твёрдого реагента «Бионорд». Также этой зимой дорожники впервые используют жидкий двухфазный реагент, которой не позволит улицам города превратиться в каток.
В пресс-службе ведомства отметили, что количество специальной техники для очистки дорог от снега составляет 496 единиц. Их готовность находится на уровне 85%.
«Укомплектованность дорожно-эксплуатационных учреждений работниками в среднем составляет 80% (водительский состав на 70%, машинисты и механизаторы — на 85%, дорожные рабочие — 90%)», — добавили в мэрии.
Напомним, 25 октября появился ролик, на котором видно, как в Новосибирске убирают несуществующий снег.
Никита Минин
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