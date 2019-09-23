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В Новосибирск приедет ведущий дрифтер России Екатерина Набойченко

Рубрика: бизнес, афиша

31.10.2019 16:31

фото Gislaved

При поддержке Gislaved фанаты смогут встретиться с Екатериной и задать ей свои вопросы; участников мероприятия ожидает множество сюрпризов.

Для поддержки зимнего дрифта концерн Continental и его дочерний бренд Gislaved организуют фан-встречи с ведущими гонщиками РФ. Мероприятия пройдут на базе дилерских центров в Новосибирске, Иркутске и Красноярске. Профессиональные дрифтеры, которые будут на этих встречах, собираются принять участие в соревновании Winter Drift Battle, которое стартует уже в декабре 2019-го, также при поддержке Gislaved. 

В программе:

  • Организация фан-встреч на базе дилерских центров в Новосибирске, Иркутске и Красноярске
  • Основы безопасного зимнего дрифта от ведущих гонщиков
  • Акции и розыгрыш ценных призов от официальных спонсоров
  • Демонстрация «боевой классики» для Winter Drift Battle и автограф-сессии

Все фанаты зимнего дрифта и просто желающие могут прийти на эти фан-встречи. В Новосибирске вы сможете встретиться с Екатерина Набойченко у официального дилера «Резиновая подкова» по адресу ул. Демакова д.23/5 в 12:00. 

Во время этих мероприятий гонщики расскажут:

  • какие главные особенности безопасного дорожного движения в зимнее время;
  • как выходить из зимнего заноса, используя технику дрифта;
  • почему важно тренироваться не на дорогах общего пользования, а на специальных треках;
  • какова цена неправильного выбора шин, и почему профессионалы рекомендуют Gislaved NordFrost 200 для Drift Battle, а также многое другое.

Кроме теоретических и технических моментов, фанаты услышат истории успеха своих кумиров. Это хорошая возможность узнать, как сегодняшние ведущие дрифтеры впервые пришли в дрифт, как это изменило их жизнь, и в чем состоит основная сложность на пути от любителя к профессионалу. В завершении выступления гонщики расскажут, с какими именитыми соперниками им придется сразиться на Winter Drift Battle уже в декабре, а также ответят на вопросы фанатов.

Все присутствующие гарантированно получат автомобильные наклейки с эксклюзивным дрифт-дизайном и смогут принять участие в розыгрыше ценных призов (шарфы, комплекты шин), а также главного приза – автомобиля Сергея Стилова. Для этого в дилерском центре будет установлен ролл-ап с тематическим хештегом #gislaveddrift, а также QR-код для перехода на промо-сайт, где и состоится розыгрыш боевой жиги Сергея Стилова. Просьба выкладывать посты с мероприятия именно с этим хештегом.

В завершении встречи состоится демонстрация «боевой классики», которая будет выступать на Winter Drift Battle. Желающие смогут сделать селфи и получить автографы гонщиков. Просьба следить за пабликами дрифетров, которые участвуют в проведении фан-встреч, и поддерживать их на соревнованиях в Красноярске.

Никита Минин

Теги: авто дрифт

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08.08.2019 Общество 0 Коммент.

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18.07.2019 Общество 1 Коммент.

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18.07.2019 Политика 0 Коммент.

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18.07.2019 Общество 0 Коммент.

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