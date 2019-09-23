В Новосибирске подорожало дизельное топливо

Фото предоставлено сетью АЗС "Газпромнефть"

Один из главных поставщиков ГСМ в Сибири объявил о переходе на зимнее топливо; сезонный «дизель» выдерживает холода до минус 32 градусов.

Зимнее дизельное топливо, используемое температурах воздуха до минус 32 °С, начали реализовывать на АЗС Урала и Сибири. В центральных регионах страны с умеренным климатом продают межсезонное топливо. Об этом сообщили в сети АЗС «Газпромнефть».

Там объяснили, что стоимость зимнего и летнего дизельного топлива различна. Первое заметно дороже. При этом разница в цене обусловлена более высокими производственными затратами на зимнее дизельное топливо, поскольку его получают путём дополнительных технологических процессов.

Напомним, ранее Сиб.фм писал о том, что бензин в Новосибирске подорожал на 9,5%, а газовое топливо — на 34%.