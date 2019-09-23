Заказное убийство 11-летней давности раскрыли в Новосибирске

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Мужчина заказал убийство родственницы, чтобы присвоить её квартиру; подозреваемые были на свободе с 2007 года.

Следователи раскрыли заказное убийство женщины, которое совершил её родственник 11 лет назад. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Новосибирской области. Мужчина решил завладеть жильём родственницы и заплатил полмиллиона рублей киллерам за её убийство.

«В ходе расследования уголовного дела установлено, что в декабре 2007 года мужчина с целью завладения квартирой, в которой проживала его родственница, решил её убить. Он обратился к своему знакомому для совершения убийства родственницы за денежное вознаграждение около 500 тыс. руб., после чего знакомый приискал трёх лиц для совершения преступления, они распределили между собой преступные роли. Неоднократно злоумышленники выезжали по месту проживания жертвы, следили за ней, изучили маршрут передвижения и время выхода из квартиры», — сообщает пресс-служба ведомства.

Подозреваемым удалось скрыться с места преступления, и расследование уголовного дела приостановили, потому что не был установлен обвиняемый. Однако в марте 2019 года следователям поступила информация о том, что к убийству женщины могут быть причастны её родственники.

«Заказчик преступления вскоре уехал на постоянное место жительства в Республику Алтай, где и был задержан, трое других соучастников задержаны в городе Новосибирске и доставлены к следователю СКР», — добавили в Следственном комитете.

Расследование по факту заказного убийства завершено, материалы дела переданы в суд для рассмотрения.

Напомним, в августе красноярские следователи раскрыли убийство 26-летней давности.