В рамках нацпрокета БКД 2.0 отремонтировали Красный проспект в Новосибирске

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В рамках нацпрокета БКД 2.0 отремонтировали Красный проспект в НовосибирскеРубрика: общество
31.10.2019 17:02
Фото Правительства Новосибирской области
Благодаря национальному проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги» на самой длинной улице в мире появились новое высокопрочное асфальтовое покрытие, тротуарная плитка с противоскользящим мраморным напылением; всего на ремонт Красного проспекта в Новосибирске израсходовали 242 миллиона рублей.
В последний день октября состоялось открытие отремонтированного участка Красного проспекта в Новосибирске. Качество работ принимали заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области Сергей Ставицкий, представители мэрии города как владельцы дороги и подрядной организации, выполнившие ремонт на объекте.
В этом году работы на Красном проспекте проводились в рамках нацпроекта под контролем правительства региона на участке протяжённостью 1 километр — от улицы Максима Горького до улицы Колыванской. Дорожное покрытие полностью обновлено. Новый износоустойчивый асфальт появился вместо старого потрескавшегося. Новая тротуарная плитка с бетонной основой и противоскользящим мраморным напылением уложена по обе стороны Красного проспекта. Она устойчива к перепадам температур и морозам. Также установлены пешеходные ограждения и заменены четыре остановочных павильона.
На пересечении проспекта с улицами Горького и Советской установлены камеры контроля перекрЁстков, обустроены новые светофоры и реконструированы существующие. В районе площади Свердлова и часовни Святого Николая светофоры для пешеходов оборудованы кнопкой вызова зелёного сигнала. На перекрестках с улицами Коммунистической и Советской появились два новых светофора для автомобилистов. Эти меры позволят ликвидировать три места концентрации ДТП. Кроме того, обустроены парковочные места и подъездные карманы со стороны ул. Спартака и сделан пандус для маломобильных граждан в районе городской детской клинической больницы.
Как отметил Сергей Ставицкий, подрядчик выполнил все запланированные в проекте работы.
«Сегодня можно сказать, что капитальный ремонт главной улицы Новосибирска, начавшийся в 2017 году, завершился. За три года отремонтировано без малого 7 километров дороги. Красный проспект является не только одной из самых оживлённых улиц города среди автомобилистов и пешеходов, но и считается одной из самых длинных улиц мира по прямой», — отметил заместитель министра.
Общая стоимость работ, которые проводились на Красном проспекте в 2019 году, составила порядка 242 миллионов рублей. Заместитель министра напомнил, что финансирование дорожных работ в Новосибирске в рамках нацпроекта в этом году составляет 1 миллиард рублей. Отремонтирован не только Красный проспект, но и участки ул. Большевистской, ул. Фабричной, Бердского шоссе, началась реконструкция выездов из города. Теперь, по словам Сергея Ставицкого, пристальное внимание владельцу дорог — мэрии г. Новосибирска — важно уделять их качественному содержанию, в особенности в зимнее время.
Всего в рамках нацпроекта БКД 2.0 в этом году в нормативное состояние будет приведено 204,5 километра на 121 объекте. В 2019 году по нацпроекту общее финансирование составит порядка 5,7 миллиарда рублей.
Напомним, 29 октября на дороги Новосибирской области в рамках нацпроекта БКД 2.0 уложили весь объём асфальта.
Анатолий Якимов
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