Водитель насмерть сбил пенсионерку под Новосибирском

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31.10.2019 10:58
фото группы Инцидент Новосибирск в социальной сети ВКонтакте
Женщина переходила дорогу в неположенном месте; от полученных травм она скончалась на месте.
В результате аварии на трассе «Новосибирск — Камень-на-Оби» погибла сибирячка. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по региону.
«30 октября на 10-м километре автодороги К-18Р в районе села Кирза 42-летний водитель автомобиля "Ниссан Экстрейл" совершил наезд на 67-летнюю женщину, жительницу Ордынского района, которая переходила проезжую часть вне зоны пешеходного перехода. От полученных травм пострадавшая скончалась на месте происшествия», — говорится в сообщении.
По факту происшествия проводится проверка. Правоохранители устанавливают все обстоятельства инцидента.
Напомним, ранее водителю «Яндекс.Такси» оторвало ухо в ДТП в Новосибирске.
Никита Минин
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Автомобилист сбил велосипедиста и бросил его умирать под Новосибирском
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