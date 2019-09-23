Водителю «Яндекс.Такси» оторвало ухо в ДТП в Новосибирске

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Водителю «Яндекс.Такси» оторвало ухо в ДТП в НовосибирскеРубрика: проиcшествия
31.10.2019 08:18
Фото из группы "АСТ 54" в социальной сети "ВКонтакте"
Очередная авария с участием автомобиля такси произошла ночью в Новосибирске; один из водителей в результате аварии лишился уха.
Водитель автомобиля с наклейками «Яндекс.Такси» столкнулся ночью с другой иномаркой в Октябрьском районе Новосибирска. Со слов очевидцев, таксист, вопреки требованиям знаков, не уступил дорогу на перекрёстке улиц Бориса Богаткова и Пролетарской. Об этом сообщается в группе «АСТ-54» в социальной сети «ВКонтакте».
Кроме того, свидетели аварии отмечают, что такси ехало с явным превышением скорости.
«В результате ДТП водителю Лифана с наклейками такси оторвало ухо"», — сообщается в группе.
По предварительной информации, в аварии пострадали ещё несколько человек. Обстоятельства происшествия выясняются.
Напомним, в ночь на 28 октября в ДТП в Новосибирске погиб водитель «Яндекс. Такси».
Мария Машанова
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