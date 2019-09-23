Водителю «Яндекс.Такси» оторвало ухо в ДТП в Новосибирске

Фото из группы "АСТ 54" в социальной сети "ВКонтакте"

Очередная авария с участием автомобиля такси произошла ночью в Новосибирске; один из водителей в результате аварии лишился уха.

Водитель автомобиля с наклейками «Яндекс.Такси» столкнулся ночью с другой иномаркой в Октябрьском районе Новосибирска. Со слов очевидцев, таксист, вопреки требованиям знаков, не уступил дорогу на перекрёстке улиц Бориса Богаткова и Пролетарской. Об этом сообщается в группе «АСТ-54» в социальной сети «ВКонтакте».

Кроме того, свидетели аварии отмечают, что такси ехало с явным превышением скорости.







«В результате ДТП водителю Лифана с наклейками такси оторвало ухо"», — сообщается в группе.

По предварительной информации, в аварии пострадали ещё несколько человек. Обстоятельства происшествия выясняются.

Напомним, в ночь на 28 октября в ДТП в Новосибирске погиб водитель «Яндекс. Такси».