Военные пенсионеры выйдут на митинг в Новосибирске

ФОТО ИЗ АРХИВА СИБ.ФМ

Митинг против выселения из квартир проведут новосибирские военные пенсионеры; они обвиняют Минобороны в нарушениях закона.

Пенсионеры 39-й Глуховской ракетной дивизии утверждают, что их заставляют освободить жильё, полученное во время прохождения военной службы. 3 ноября в 14:00 они намерены провести акцию протеста в сквере по ул. Орджоникидзе, 18 в Новосибирске. Об этом сообщили организаторы мероприятия.

«В своё время военным выдавали обычные ордера на квартиры. Но затем военное ведомство задним числом, не поставив жильцов в известность, изменило статус жилья на служебное. От людей потребовали освободить занимаемые помещения. Несколько семей уже выселили, не предоставив другой жилплощади, фактически на улицу», — объяснили они причины своего решения выйти на акцию.

Военные пенсионеры ссылаются на мнение юристов, которые полагают, что в действиях представителей Министерства обороны усматриваются нарушения.

«Кроме того, российское законодательство запрещает выселение из единственной квартиры без предоставления другого жилья. Тем не менее принудительное выселение военных пенсионеров продолжается», — говорят новосибирцы.

Напомним, 18 сентября Сиб.фм писал о выселении 33 военных пенсионеров в Новосибирске.