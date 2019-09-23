Военные пенсионеры выйдут на митинг в Новосибирске

Лента новостейПредложить новость
Автомобилист сбил велосипедиста и бросил его умирать под Новосибирском
Дорожники с квадрокоптера сняли ремонт участка «Новосибирск — Ярково»
Налоговая задолженность в Новосибирской области превысила 27 миллиардов рублей
Задержан третий подозреваемый в вымогательстве денег у торговцев на Хилокском рынке
«Предложение руки и сердца»: девушка из Новосибирска нашла золото в пельменях
Популярный во Франции автор написал текст для «Тотального диктанта»
Травмы оказались страшнее: избитую хозяином собаку обследовали в Новосибирске
Однорукий спортсмен из Новосибирска бросил вызов Конору Макгрегору
Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями
Военные пенсионеры выйдут на митинг в НовосибирскеРубрика: общество
31.10.2019 12:35
ФОТО ИЗ АРХИВА СИБ.ФМ
Митинг против выселения из квартир проведут новосибирские военные пенсионеры; они обвиняют Минобороны в нарушениях закона.
Пенсионеры 39-й Глуховской ракетной дивизии утверждают, что их заставляют освободить жильё, полученное во время прохождения военной службы. 3 ноября в 14:00 они намерены провести акцию протеста в сквере по ул. Орджоникидзе, 18 в Новосибирске. Об этом сообщили организаторы мероприятия.
«В своё время военным выдавали обычные ордера на квартиры. Но затем военное ведомство задним числом, не поставив жильцов в известность, изменило статус жилья на служебное. От людей потребовали освободить занимаемые помещения. Несколько семей уже выселили, не предоставив другой жилплощади, фактически на улицу», — объяснили они причины своего решения выйти на акцию.
Военные пенсионеры ссылаются на мнение юристов, которые полагают, что в действиях представителей Министерства обороны усматриваются нарушения.
«Кроме того, российское законодательство запрещает выселение из единственной квартиры без предоставления другого жилья. Тем не менее принудительное выселение военных пенсионеров продолжается», — говорят новосибирцы.
Напомним, 18 сентября Сиб.фм писал о выселении 33 военных пенсионеров в Новосибирске.
Мария Машанова
Комментарии
Лента новостей
Автомобилист сбил велосипедиста и бросил его умирать под Новосибирском
Дорожники с квадрокоптера сняли ремонт участка «Новосибирск — Ярково»
Налоговая задолженность в Новосибирской области превысила 27 миллиардов рублей
Задержан третий подозреваемый в вымогательстве денег у торговцев на Хилокском рынке
«Предложение руки и сердца»: девушка из Новосибирска нашла золото в пельменях
Популярный во Франции автор написал текст для «Тотального диктанта»
Травмы оказались страшнее: избитую хозяином собаку обследовали в Новосибирске
Однорукий спортсмен из Новосибирска бросил вызов Конору Макгрегору
Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями
Статьи по теме
Жизнь после эйджизма
Старикам тут место: бабушки обгоняют молодых атлетов...
К зиме готовы
Энергетики рассказали о готовности Новосибирска к отопительному се...
Время важных решений
Насколько подорожает проезд и сохранят ли льготы для...
Новости по теме
Популярное