Воры из мобильников: как телефонные мошенники разводят новосибирцев на деньги

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Следователи предупредили жителей Новосибирска о набирающем популярность новом виде телефонного мошенничества; корреспондент Сиб.фм решил разобраться, к каким уловкам прибегают преступники, чтобы обчистить сибиряков.

Есть миллион способов расстаться со своими деньгами: неудачно вложиться в акции или отдать кредитку своей жене. Но самый неприятный из них — стать жертвой мошенников. Сегодня Следственный комитет по Новосибирской области предупредил сибиряков о том, что ежедневно в ведомство поступают жалобы на телефонные звонки от «правоохранителей», которые просят перевести им деньги на счёт.

«Мама, помоги!»

«Преступники звонят и представляются сотрудниками следственных органов. Они сообщают своим жертвам, что те стали фигурантами уголовного дела о незаконном обороте лекарственных препаратов. Одновременно они предлагают перечислить различные крупные суммы по платёжным реквизитам для обеспечения дальнейшего возмещения причинённого морального вреда», — говорят в ведомстве.

Такой способ развода на деньги, может, и новый, но далеко не единственный.

Чаще всего «телефонщики» отправляют СМС на случайные номера примерно с таким текстом: «Привет. Это Саша. Положи мне, пожалуйста, 1000 рублей на телефон. Срочно!»

Если получателями оказываются пожилые люди, преступникам везёт. Люди в возрасте в принципе более отзывчивы к чужой беде, а уж если в сообщении фигурирует имя родственника, то они точно не откажут в помощи.

Другой вариант немного посложнее: мошенники звонят и представляются либо близкими родственниками, которым срочно нужна помощь, либо «очевидцами» происшествия, например, ДТП, в котором родные взявшего трубку якобы пострадали. В таком случае они требуют денег за так называемое урегулирование проблемы, чтобы их близкие избежали ответственности за устроенную аварию.

Так с декабря 2018 года по февраль 2019 года 39-летний новосибирец звонил жителям Свердловской области и представлялся родственником, которому срочно нужны деньги на непривлечение его к уголовной ответственности за нанесение телесных повреждений. Таким образом, злоумышленник похитил 600 тысяч рублей у своих жертв.

Чуть ранее, осенью 2018 года, другой преступник обзванивал жителей Новосибирской области, представлялся близким родственником, которому срочно нужны деньги на операцию и дорогостоящие лекарства. Ущерб тогда составил свыше 337 тысяч рублей.

«Поздравляем, вы победили!»

Человеку также могут позвонить с неизвестного номера и сбросить ещё до того, как абонент возьмёт трубку. Если он перезванивает по отобразившемуся номеру, зачастую слышит либо автоответчик, либо длинные гудки. В обоих случаях со счёта абонента снимется некоторая сумма, которая перейдёт на счёт мошенника.

Ещё очень опасны эсэмэски с поздравлениями о выигрышах в «суперлотереях» и «конкурсах». Стоит жертве поверить в халявную квартиру, машину или бесплатный отпуск на Мальдивах и перейти по указанной ссылке или отправить ответное сообщение на этот номер, как деньги мгновенно списываются с баланса.

«Мобильный телефон используется мошенниками для передачи сообщений через мессенджеры Viber, WhatsApp с вредоносной ссылкой. Например, «здесь ваши фото…», «ваш аккаунт, страница в "Одноклассниках" взломаны — пройдите регистрацию, «вы выиграли автомобиль, подробности ...», — предупреждают полицейские.

Индивидуальный подход к каждому

Думаете, мошенники могут добраться до вас, только если вы нажмёте кнопку приёма входящего вызова? Как бы не так. Вас могут подвести даже самые благородные порывы души. Представьте ситуацию: мальчик подходит на улице и просит телефон позвонить маме. Говорит, что заблудился и не может попасть домой. Глядя в его печальные глаза, человек не может отказать и даёт свой мобильник. Ребёнок звонит «маме», говорит, где его можно забрать, и возвращает телефон обратно. Вы, довольные тем, что сделали доброе дело, идёте домой и там обнаруживаете, что на балансе у вас внушительный минус. Отметим, что подходят на улице не только дети, но и взрослые мужчины и женщины.

Намного хуже обстоит дело, если мошенники нацелены на деньги, хранящиеся на вашей банковской карте. Преступники играют на страхе людей лишиться всех своих денег: они звонят по телефону, представляются работниками банка и сообщают о неприятной ситуации, например, о блокировке карты. Что нужно, чтобы решить проблему? Разумеется, назвать номер счёта, пин-код, все пароли. После этого человек может смело распрощаться со всеми своими сбережениями. Бывают и случаи, когда абоненту приходят СМС с номера, очень похожего на банковский. Стоит быть особенно внимательными: отличие может заключаться в банальной замене цифры 0 на букву О.

Какой совет дают правоохранители, чтобы избежать потери денег из-за действий «телефонщиков»? Ответ простой:

«Чтобы не оказаться жертвой преступников, необходимо быть внимательными и не сообщать конфиденциальные сведения посторонним лицам», — говорят в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.

Также эксперты рекомендуют регулярно рассказывать своим пожилым родственникам о новых видах мошенничества, так как именно они чаще всего оказываются мишенью для преступников.

Напомним, 4 октября стало известно, что искитимский спамер поплатился за кредитное мошенничество в «Одноклассниках».