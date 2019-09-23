«Ты не мой сын»: пьяный омич убил своего лже-отца после 10 бутылок водки

кадр из фильма "Звездные войны"

Житель Омской области подозревается в причинении смерти односельчанину; причиной убийства стали слухи.

В Павлоградском районе сибиряк до смерти избил своего 60-летнего собутыльника за то, что тот оказался не его отцом. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета РФ по Омской области.

Правоохранители установили, что 32-летний подозреваемый и потерпевший в течение двух дней выпили 10 бутылок водки. Вечером второго дня пьяный сибиряк решил выяснить, правдивы ли гуляющие по деревне слухи о том, что собутыльник — его отец. Услышав отрицательный ответ, расстроенный омич жестоко избил старшего товарища, который к утру скончался от полученных травм.

«В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершённого преступления. Следствие намерено избрать задержанному меру пресечения в виде заключения под стражу, расследование продолжается», — отметили в ведомстве.

Напомним, ранее заказное убийство 11-летней давности раскрыли в Новосибирске.