9 баллов
+2
63.77 71.19
Love Radio слушать online Реклама на сиб.фм
Авто Недвижимость Работа

Лента новостей

Предложить новость

«Пропала вся моя пенсия»: инвалид-новосибирец остался без денег из-за «тормозного» банкомата

сегодня 18:21 Общество 0 Коммент.

«Свиноворот свиней»: сотни поросят пострадали в ДТП в Сибири

сегодня 17:18 Хроника 0 Коммент.

В рамках нацпрокета БКД 2.0 отремонтировали Красный проспект в Новосибирске

сегодня 17:02 Общество 0 Коммент.

Дизайнеры и архитекторы со всего мира встретились на форуме в Новосибирске

сегодня 17:00 Общество 0 Коммент.

«Ты не мой сын»: пьяный омич убил своего лже-отца после 10 бутылок водки

сегодня 16:20 Хроника 0 Коммент.

Новосибирский парламентарий принял участие в обсуждении нового КоАПа

сегодня 16:04 Общество 0 Коммент.

Какие изменения ждут россиян с 1 ноября

сегодня 16:00 Общество 0 Коммент.

Заказное убийство 11-летней давности раскрыли в Новосибирске

сегодня 15:43 Хроника 0 Коммент.

Новосибирский торговый форум удивит участников

сегодня 15:42 Бизнес 0 Коммент.

Пострадавший от выстрела в Дзержинском районе скончался в больнице

сегодня 15:21 Хроника 0 Коммент.

«Стрелял в затылок»: задержан вооружённый хулиган с остановки в Дзержинском районе

сегодня 15:16 Хроника 0 Коммент.

Из Новосибирской области уехали почти пять тысяч врачей

сегодня 14:55 Общество 0 Коммент.

Воры из мобильников: как телефонные мошенники разводят новосибирцев на деньги

сегодня 14:55 Общество 0 Коммент.

Депутаты отказались возвращать второй тур на выборах мэра Новосибирска

сегодня 14:52 Политика 0 Коммент.

Новосибирцы ищут сокровища — спрос на металлоискатели вырос на 100 процентов

сегодня 14:40 Общество 0 Коммент.

Написать диктант на вокзале позвали новосибирцев

сегодня 14:00 Общество 0 Коммент.

«Плётки за полмиллиона»: самый масштабный праздник нечисти пройдёт в Новосибирске

сегодня 13:48 Культура 0 Коммент.

В Новосибирске подорожало дизельное топливо

сегодня 13:05 Общество 0 Коммент.

Гендиректор двух предприятий Новосибирска в суде расскажет, почему держал без зарплаты 200 человек

сегодня 12:20 Общество 0 Коммент.

Старейшая женщина России пять месяцев не дожила до 124-летия

сегодня 09:00 Общество 0 Коммент.

Точка в деле Круга: следователи раскрыли убийство 17-летней давности

23.09.2019 Хроника 0 Коммент.

Стали известны сроки принятия закона о продаже алкоголя с 21 года

06.09.2019 Общество 0 Коммент.

В День знаний школьников поздравили «рюмкой водки»

03.09.2019 Общество 0 Коммент.

Умерла актриса из сериалов «Бригада» и «Моя прекрасная няня»

21.08.2019 Общество 0 Коммент.

Елизавета II купила четыре квартиры в Москве за 587 миллионов рублей

08.08.2019 Общество 0 Коммент.

Пелагея доказала отсутствие у себя пластических операций

22.07.2019 Общество 0 Коммент.

Видео: Metallica спела «Группу крови» Цоя на концерте в Москве

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

Instagram отменяет лайки

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

В России предложили не считать пиво алкоголем

21.07.2019 Бизнес 0 Коммент.

Инну Чурикову госпитализировали в НИИ имени Склифосовского

19.07.2019 Культура 0 Коммент.

Россиянам показали новые электронные паспорта

18.07.2019 Общество 1 Коммент.

В Госдуме ужесточают правила ввоза пальмового масла

18.07.2019 Политика 0 Коммент.

Водители ответят за смерть пациентов в машине скорой

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Эксперты Роскачества дали советы по выбору «правильного» арбуза

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Яйцо стало самой влиятельной знаменитостью в интернете

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

«Игра престолов» побила очередной рекорд

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Путин одобрил повышение зарплаты сержантам и рядовым Вооружённых сил

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

«Ты не мой сын»: пьяный омич убил своего лже-отца после 10 бутылок водки

Рубрика: проиcшествия

31.10.2019 16:20

кадр из фильма "Звездные войны"

Житель Омской области подозревается в причинении смерти односельчанину; причиной убийства стали слухи.

В Павлоградском районе сибиряк до смерти избил своего 60-летнего собутыльника за то, что тот оказался не его отцом. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета РФ по Омской области.

Правоохранители установили, что 32-летний подозреваемый и потерпевший в течение двух дней выпили 10 бутылок водки. Вечером второго дня пьяный сибиряк решил выяснить, правдивы ли гуляющие по деревне слухи о том, что собутыльник — его отец. Услышав отрицательный ответ,  расстроенный омич жестоко избил старшего товарища, который к утру скончался от полученных травм.

«В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершённого преступления. Следствие намерено избрать задержанному меру пресечения в виде заключения под стражу, расследование продолжается», — отметили в ведомстве.

Напомним, ранее заказное убийство 11-летней давности раскрыли в Новосибирске.

 

Никита Минин

Теги: убийство Омская область

Комментарии

Ваш e-mail
Ваш никнейм
Комментарий

Лента новостей

Предложить новость

«Пропала вся моя пенсия»: инвалид-новосибирец остался без денег из-за «тормозного» банкомата

сегодня 18:21 Общество 0 Коммент.

«Свиноворот свиней»: сотни поросят пострадали в ДТП в Сибири

сегодня 17:18 Хроника 0 Коммент.

В рамках нацпрокета БКД 2.0 отремонтировали Красный проспект в Новосибирске

сегодня 17:02 Общество 0 Коммент.

Дизайнеры и архитекторы со всего мира встретились на форуме в Новосибирске

сегодня 17:00 Общество 0 Коммент.

«Ты не мой сын»: пьяный омич убил своего лже-отца после 10 бутылок водки

сегодня 16:20 Хроника 0 Коммент.

Новосибирский парламентарий принял участие в обсуждении нового КоАПа

сегодня 16:04 Общество 0 Коммент.

Какие изменения ждут россиян с 1 ноября

сегодня 16:00 Общество 0 Коммент.

Заказное убийство 11-летней давности раскрыли в Новосибирске

сегодня 15:43 Хроника 0 Коммент.

Новосибирский торговый форум удивит участников

сегодня 15:42 Бизнес 0 Коммент.

Пострадавший от выстрела в Дзержинском районе скончался в больнице

сегодня 15:21 Хроника 0 Коммент.

«Стрелял в затылок»: задержан вооружённый хулиган с остановки в Дзержинском районе

сегодня 15:16 Хроника 0 Коммент.

Из Новосибирской области уехали почти пять тысяч врачей

сегодня 14:55 Общество 0 Коммент.

Воры из мобильников: как телефонные мошенники разводят новосибирцев на деньги

сегодня 14:55 Общество 0 Коммент.

Депутаты отказались возвращать второй тур на выборах мэра Новосибирска

сегодня 14:52 Политика 0 Коммент.

Новосибирцы ищут сокровища — спрос на металлоискатели вырос на 100 процентов

сегодня 14:40 Общество 0 Коммент.

Написать диктант на вокзале позвали новосибирцев

сегодня 14:00 Общество 0 Коммент.

«Плётки за полмиллиона»: самый масштабный праздник нечисти пройдёт в Новосибирске

сегодня 13:48 Культура 0 Коммент.

В Новосибирске подорожало дизельное топливо

сегодня 13:05 Общество 0 Коммент.

Гендиректор двух предприятий Новосибирска в суде расскажет, почему держал без зарплаты 200 человек

сегодня 12:20 Общество 0 Коммент.

Старейшая женщина России пять месяцев не дожила до 124-летия

сегодня 09:00 Общество 0 Коммент.

Точка в деле Круга: следователи раскрыли убийство 17-летней давности

23.09.2019 Хроника 0 Коммент.

Стали известны сроки принятия закона о продаже алкоголя с 21 года

06.09.2019 Общество 0 Коммент.

В День знаний школьников поздравили «рюмкой водки»

03.09.2019 Общество 0 Коммент.

Умерла актриса из сериалов «Бригада» и «Моя прекрасная няня»

21.08.2019 Общество 0 Коммент.

Елизавета II купила четыре квартиры в Москве за 587 миллионов рублей

08.08.2019 Общество 0 Коммент.

Пелагея доказала отсутствие у себя пластических операций

22.07.2019 Общество 0 Коммент.

Видео: Metallica спела «Группу крови» Цоя на концерте в Москве

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

Instagram отменяет лайки

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

В России предложили не считать пиво алкоголем

21.07.2019 Бизнес 0 Коммент.

Инну Чурикову госпитализировали в НИИ имени Склифосовского

19.07.2019 Культура 0 Коммент.

Россиянам показали новые электронные паспорта

18.07.2019 Общество 1 Коммент.

В Госдуме ужесточают правила ввоза пальмового масла

18.07.2019 Политика 0 Коммент.

Водители ответят за смерть пациентов в машине скорой

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Эксперты Роскачества дали советы по выбору «правильного» арбуза

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Яйцо стало самой влиятельной знаменитостью в интернете

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

«Игра престолов» побила очередной рекорд

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Путин одобрил повышение зарплаты сержантам и рядовым Вооружённых сил

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Статьи по теме

Image
10.07.2018

Сибирские музыканты выступят на фестивале Кустурицы

Читать далее
Image
15.06.2018

ЧС ради аграриев

Из-за проблем с погодой в Новосибирской области ввели режим ...

Читать далее
Image
06.04.2018

Беспощадный сбор

Автолюбителям придётся выложить ещё более сотни тысяч за яп...

Читать далее
Image
27.11.2017

Не пытайтесь стать мэром Омска

55 пытались — одна смогла

Читать далее
Image
08.11.2016

Снежное чувство риска

Как любители зимнего экстрима открывают сезон

Читать далее
Image
19.10.2016

Многоликое пальто: от жилета до бушлата

Девять моделей пал...

Читать далее

Новости по теме

«Никто раньше не жаловался»: «солдатские матери» Забайкалья прокомментировали расстрел в воинской части сегодня 11:20 «Владимир Путин не будет реагировать»: в Кремле прокомментировали расстрел солдат в Забайкалье вчера 11:01 Комиссия назвала причину расстрела солдатом восьми сослуживцев вчера 09:26 Убили и закопали пропавшего две недели назад новосибирца 29.10.2019

Популярное

Image

Больная раком Анастасия Заворотнюк сделала последний подарок мате...

Image

Фото из воинской части, где срочник расстрелял сослуживцев, появи...

Image

Стала известна причина гибели бердского школьника Жени Шуршилина

Image

Неделя пропавших подростков: в Новосибирской области массово исче...

Image

Комиссия назвала причину расстрела солдатом восьми сослуживцев

Image

Россияне начали сбор денег для расстрелявшего сослуживцев солдата

Image

Девичник в SPA

Image

Искал укромное место: стали известны новые подробности гибели бер...

Image

Гнойник дедовщины: воинские части России остаются местом убийств ...

Image

Видео: Волки вышли на трассу в Новосибирской области

Image

Лебедь Лёха не смог улететь в тёплые края и подружился с домашним...

Image

Рэпер GUF отменил концерт в Новосибирске

Image

«Видосики смотрю, как петлю сделать»: друзья рассказали о пропавш...