«Ты не мой сын»: пьяный омич убил своего лже-отца после 10 бутылок водки

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«Ты не мой сын»: пьяный омич убил своего лже-отца после 10 бутылок водкиРубрика: проиcшествия
31.10.2019 16:20
кадр из фильма "Звездные войны"
Житель Омской области подозревается в причинении смерти односельчанину; причиной убийства стали слухи.
В Павлоградском районе сибиряк до смерти избил своего 60-летнего собутыльника за то, что тот оказался не его отцом. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета РФ по Омской области.
Правоохранители установили, что 32-летний подозреваемый и потерпевший в течение двух дней выпили 10 бутылок водки. Вечером второго дня пьяный сибиряк решил выяснить, правдивы ли гуляющие по деревне слухи о том, что собутыльник — его отец. Услышав отрицательный ответ, расстроенный омич жестоко избил старшего товарища, который к утру скончался от полученных травм.
«В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершённого преступления. Следствие намерено избрать задержанному меру пресечения в виде заключения под стражу, расследование продолжается», — отметили в ведомстве.
Напомним, ранее заказное убийство 11-летней давности раскрыли в Новосибирске.
Никита Минин
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